Mit diesen Pancakes aus der Eiswürfelform ist dein Frühstück in 5 Minuten fertig

Morgens keine Zeit oder keine Lust, früher aufzustehen, um dir ein leckeres Frühstück zu zaubern? Dann solltest du unbedingt diese Pancakes aus der Eiswürfelform kennen. Und vor allem ausprobieren! Denn deren Zubereitung dauert morgens maximal fünf Minuten!

Schnelle Pancakes aus der Eiswürfelform: geniale Frühstücksidee

Schon mal etwas von Mealprep gehört? Das ist das Vorbereiten von Gerichten, die du später, wenn dich der Hunger packt, lediglich verrühren oder erhitzen musst. Die Zubereitung dauert dann meist nur noch wenige Minuten. Mealprep eignet sich für jede Mahlzeit, ganz egal, ob morgens, mittags oder abends. Typische Beispiele sind Schichtsalate im Glas, Suppen oder sogenannte Overnight Oats. Auch unsere Pancakes aus der Eiswürfelform gehören dazu. Hier dauert schon die Vorbereitung maximal zehn Minuten, das Braten später nur fünf. Aber der Reihe nach.

Die Pancakes aus der Eiswürfelform kannst du mit jedem beliebigen Pancake-Teig zaubern. Nutze also entweder unser Rezept oder dein eigenes Lieblingsrezept dafür. Wie du weißt, ist so ein Teig schnell angerührt. Ist das erledigt, kommen endlich die Eiswürfelformen ins Spiel. Du brauchst welche, die du immer wieder befüllen kannst. Diese bekommst du mittlerweile sogar im Supermarkt oder in der Drogerie, meist sind sie aus Kunststoff oder Silikon.

Fette die Formen ein und fülle den Teig hinein. Jetzt kannst du ihn direkt einfrieren oder in jede Mulde noch ein paar Beeren oder anderes, klein geschnittenes Obst drücken. Dann geht’s für ein paar Stunden in den Gefrierschrank. Ideal ist es natürlich, wenn du die Pancakes aus der Eiswürfelform am Abend vorbereitest, denn so kannst du dir am nächsten Morgen gleich die erste Ladung zubereiten.

Erhitze dafür eine Pfanne mit etwas Fett und drücke die gefrorenen Teigstücke aus der Form in die Pfanne. Ein Stück ergibt einen Pancake. Nach und nach verläuft der Teig und bildet ganz automatisch einen runden, kleinen Pfannkuchen. Nach kurzer Zeit einfach wenden und fertig braten – das war’s!

Pancakes satt, das kannst du haben: Probiere als Nächstes unsere Pancake-Kebabs mit Erdbeeren und Banane und unsere pinken Pancakes mit Erdbeeren! Ebenfalls lecker sind diese Joghurt-Zitronen-Pancakes.