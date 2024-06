Zum Frühstück gibt’s heute Pancake-Kebabs mit Erdbeeren und Banane

Wir lieben Abwechslung am Frühstückstisch und haben vor kurzem diese Pancake-Kebabs für uns entdeckt. Sie machen aus dem US-amerikanischen Klassiker handliches Fingerfood, das auch optisch begeistert. Vor allem Kinder werden diese süßen Spieße lieben!

Pancake-Kebabs mit Obst: genial einfach

Wer morgens gern mal etwas Neues ausprobiert, sollte sich beim nächsten Frühstück unsere Pancake-Kebabs zaubern. Die Spieße locken mit fluffigen kleinen Pfannkuchen und fruchtigem Obst. Wir haben uns dieses Mal für Bananen und Erdbeeren entschieden, aber auch Blaubeeren, Apfelwürfel und andere Sorten passen super dazu.

Aus einem klassischen Pancake-Teig backst du für die Pancake-Kebabs kleine Pfannkuchen. Nimm zum Portionieren am besten einen Ess- oder Teelöffel und streiche den Teig damit in der Pfanne etwas glatt, damit die Pancakes schön rund werden. Während diese auf dem Herd brutzeln, schälst du schon einmal die Banane und wäschst die Erdbeeren. Die Banane wird in Scheiben geschnitten, die Beeren können ganz bleiben.

Nun geht’s an Aufspießen: Im Wechsel landen Pfannkuchen und Bananenscheiben auf Schaschlik-Spießen aus Holz. Ganz oben thront je eine Erdbeere. Schon jetzt sehen die Pancake-Kebabs zauberhaft aus. Bestäube sie abschließend noch mit etwas Puderzucker und reiche beispielsweise eine Schale Ahornsirup, Marmelade, Schokocreme oder Apfelmus dazu.

Übrigens: Die Pancake-Kebabs schmecken nicht nur zum Frühstück ausgezeichnet. Wie wäre es, wenn du sie bei der nächsten Party mit aufs Buffet stellst? Deine Gäste werden Augen machen und sich über die süße Aufmerksamkeit freuen.

Mit Pancakes kann man allerlei andere Ideen ausprobieren. Hast du Lust, dich durch unsere Vorschläge zu schlemmen? Wunderbar, dann starten wir mit Erdbeer-Pfannkuchen und fluffigen Quark-Pancakes. Du kannst sogar Pancakes ohne Mehl oder Pancakes ohne Ei backen. Wir hätten gern einmal alles, bitte!