Erdbeer-Pfannkuchen: edles Frühstück am Frühlingsmorgen

Ach, es geht doch nichts über ein köstliches Frühstück! Besonders ein süßer Tagesstart hat es uns angetan und wir lieben es, uns durch Frühstücksnaschereien zu probieren. Gerade jetzt, wo die Erdbeersaison ihre ersten Früchte trägt, lieben wir Erdbeer-Pfannkuchen. Du bekommst auch schon Hunger darauf? Dann legen wir sofort los!

Erdbeer-Pfannkuchen: fruchtig-süßer Genuss zum Frühstück

Pfannkuchen gibt es in allen Variationen und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Sie können süß oder deftig gebacken und eigentlich mit allem gefüllt werden, was man sich so vorstellen kann. Heute bereiten wir sie frühlingshaft-fruchtig zu und verwenden Erdbeeren. Diese kommen sowohl im Teig als auch im Topping zum Einsatz.

Für den Teig schneidest du einiger Erdbeeren wirklich fein und mischst sie unter. Wir verwenden für unsere Erdbeer-Pfannkuchen eine Basis wie für American Pancakes, die Pfannkuchen gehen also in der Pfanne etwas auf.

Als Topping für unsere Erdbeer-Pfannkuchen verwenden wir ein schnelles Erdbeerkompott. Hierfür kochst du einen Sirup vor und gibst die Erdbeeren dann hinein. Dadurch werden sie zwar schön davon umhüllt, allerdings nicht matschig. Jeder am Tisch kann sich dann so viel davon auftun, wie er oder sie möchte. Super lecker!

Wir können von Erdbeeren gar nicht genug bekommen und verarbeiten sie, wo wir können. Bereite zum Frühstück neben den Pfannkuchen einen Erdbeer-Rhabarber-Smoothie zu oder serviere sie ganz klassisch als Erdbeertörtchen mit Vanillecreme. Auch Erdbeerknödel mit Butterbröseln sind ein wahres Festmahl.