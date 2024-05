Frühstück zum Trinken: Erdbeer-Rhabarber-Smoothie

Fehlt dir an manchen Morgen einfach der Appetit zum Frühstücken? Damit du trotzdem nicht nüchtern in den Tag starten musst, ist ein fruchtiger Smoothie eine gute Frühstücks-Alternative. Unser Erdbeer-Rhabarber-Smoothie zum Beispiel ist schnell zubereitet und versorgt dich mit zahlreichen Vitaminen und Proteinen.

Fruchtiger Erdbeer-Rhabarber-Smoothie zum Frühstück

Erdbeeren und Rhabarber sind eine unschlagbare Kombination. Kein Wunder, dass es unzählige Rezepte mit beiden Zutaten gibt. Auch in unserem Erdbeer-Rhabarber-Smoothie machen sie sich gut. Wer es gern fruchtig und erfrischend mag, der kann mit diesem Smoothie ein leckeres und leichtes Frühstück genießen. Gemixt hast du ihn in gerade einmal 15 Minuten und aus gerade einmal vier Zutaten.

Neben Rhabarber und Erdbeeren benötigst du noch Mandelmilch sowie eine Banane und schon kann es losgehen. Schäle zuerst den Rhabarber, schneide ihn in Stücke und dünste ihn danach in einer Pfanne oder einem Topf mit ein bis zwei Esslöffeln Wasser an. Dieser Schritt ist zwar nicht zwingend notwendig, wir empfehlen ihn aber trotzdem. Der Grund: Rhabarber enthält zum einen viel Oxalsäure, die, in großen Mengen genossen, giftig ist. In den Smoothie kommt zwar nur eine kleine Portion, trotzdem gehen wir auf Nummer sicher und garen das Gemüse deshalb an. Zum anderen kann Rhabarber recht hart und faserig sein. Er lässt sich gedünstet im Mixer einfach besser pürieren.

Danach entfernst du noch das Grün der Erdbeeren, gibst alle Zutaten in einen Mixer und pürierst alles gut durch, bis eine cremige Masse entsteht. Ist der Smoothie zu dickflüssig, fügst du noch einen Schuss Mandelmilch oder Wasser hinzu. Mit Eiswürfeln, die du ebenfalls mit pürierst, bekommst du ein erfrischend kaltes Getränk. Nimmst du Joghurt statt Mandelmilch, erhältst du einen cremigeren Smoothie. Übrigens: Du kannst auch Kuhmilch sowie alle anderen Milchalternativen zum Mixen verwenden.

Smoothies sind ein leichtes Frühstück für alle, die am Morgen noch nicht so viel essen können, aber trotzdem gern etwas im Magen haben möchten. Auch ein Joghurt-Himbeer-Drink, ein Vanille-Mandel-Smoothie oder ein Kaffee-Smoothie sorgen für einen gesunden Kick am Morgen.