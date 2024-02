Vanille-Mandel-Smoothie: gesundes Frühstück zum Trinken

Für einen energiereichen Start in den Morgen gehört ein gutes Frühstück einfach dazu. Ein Vanille-Mandel-Smoothie zum Beispiel steckt voller leckerer, gesunder Zutaten und ist der perfekte Energie-Kick am Morgen.

Vanille-Mandel-Smoothie: in 5 fünf Minuten fertig

Wenn es morgens mit dem Frühstück schnell gehen soll, dann ist dieser Vanille-Mandel-Smoothie ideal für dich. Du brauchst nur wenige Zutaten und die Zubereitung selbst dauert nicht länger als fünf Minuten.

Damit ein Frühstücks-Smoothie möglichst lange satt macht und du nicht nach kurzer Zeit schon zum ersten Snack greifen musst, kommt es auf die richtigen Zutaten an. Im Vanille-Mandel-Smoothie stecken viele gesunde Sachen. Neben Banane und Datteln stecken noch Haferflocken in dem Frühstücks-Drink. Haferflocken gelten als heimisches Superfood. Die Liste ihrer positiven Eigenschaften ist lang und reicht cholesterinsenkend über blutzuckerspiegelsenkend bis hin zu verdauungsfördernd. Zusätzlich stecken ungesättigte Fettsäuren, E-Vitamine und Eisen in den kleinen Getreideflocken. Mit einem hohen Proteinanteil und vielen Ballaststoffen halten dich Haferflocken lange satt.

Auch die Mandeln liefern dir einige gesundheitliche Benefits. Neben Vitaminen und Mineralstoffen sind sie ebenfalls gute Eisenlieferanten, Eiweiß- und Ballaststoffwunder. Das gilt auch für das Mandelmus, das in dem Smoothie für den Mandelgeschmack sorgt. Es hat zwar einige Kalorien, dafür aber auch Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe.

