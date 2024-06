Pancakes ohne Mehl: Süßes zum Frühstück

Gibt es ein besseres Frühstück als leckere Pancakes? Wohl kaum. Aber was tun, wenn der Heißhunger da, aber kein Mehl in der Küche ist? Kein Problem, du kannst Pancakes auch ganz einfach ohne Mehl herstellen. Alles, was du brauchst, sind Haferflocken. Wie das funktioniert, liest du hier.

So machst du Pancakes ohne Mehl

Manchmal muss oder möchte man auf Mehl in der Ernährung verzichten. Egal ob der Verzicht auf Kohlenhydrate, eine Unverträglichkeit oder ganz einfach das Fehlen von Mehl in deiner Küche der Grund sind: Dein leckeres Frühstück muss nicht darunter leiden! Anstelle von Mehl verwenden wir in diesem Rezept Haferflocken.

Dafür werden die Haferflocken so fein wie möglich zerkleinert. Das geht am besten in einem Zerkleinerer oder einem guten Mixer. Du kannst die Haferflocken auch körnig lassen, der Teig bekommt dann mehr Textur. Je feiner die Blätter sind, desto fluffiger werden am Ende auch deine Pancakes. Das Backpulver und das Mineralwasser sorgen dafür, dass dein Teig schön aufgeht, denn sie bilden kleine Luftbläschen, die den Teig anheben. Für das Topping kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Wir haben uns hier für Bananen, etwas gehackte Walnüsse und Sirup entschieden. Die kommen am Ende auf die noch warmen Pancakes und machen dein Frühstück perfekt. Du kannst natürlich jede Frucht nehmen, die dich anspricht. Egal ob Erdbeeren, Äpfel oder Pfirsich: Alles schmeckt lecker!

Du kannst die Pancakes auch ganz einfach in eine herzhafte Variante verwandeln. Lass dafür einfach den Zucker im Teig weg und gib stattdessen eine Prise Salz hinzu. Dann kannst du deine Pancakes am Ende mit Frischkäse, Schmand oder einer anderen leckeren Soße toppen. Dazu passen dann frische Kräuter und als Topping Tomaten oder etwas Gurke.

