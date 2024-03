Frühstücksideen aus aller Welt: von Churros bis zum Bauernfrühstück

Erhitze das Wasser mit dem Salz, dem Zucker und der Butter in einem Topf. Danach gibst du gesiebtes Mehl hinzu. Verrühre alles so lange, bis ein Teig entsteht, der sich von den Seiten des Topfes löst. Nimm den Topf vom Herd und gib den Teig in eine Schüssel. Lasse ihn einige Minuten abkühlen und füge nach und nach die Eier hinzu. Verknete den Teig gut und fülle ihn in einen Spritzbeutel mit Sterntülle.