English Breakfast: Frühstück mit Tradition

Heize den Ofen auf 100 °C Ober-/Unterhitze vor. Erhitze die Baked Beans in einem kleinen Topf und lass sie bei schwacher Hitze köcheln.

Heize den Ofen auf 100 °C Ober-/Unterhitze vor. Erhitze die Baked Beans in einem kleinen Topf und lass sie bei schwacher Hitze köcheln.

Wasche die Tomaten, putze die Champignons. Schneide die Champignons in Achtel.

Wasche die Tomaten, putze die Champignons. Schneide die Champignons in Achtel.