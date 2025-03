Panierte Camembert-Stäbchen: Fingerfood für Käse-Fans

Kennst du Mozzarella-Sticks? Das Fingerfood aus den USA ist auch hierzulande sehr beliebt und bereichert frittierte Snack Boards auf jeder Party. Aber hast du schon mal von panierten Camembert-Sticks gehört? Die sind noch einmal leckerer. Wie du sie machst und durch welchen Trick sie ganz besonders knusprig werden, verraten wir dir hier!

Panierte Camembert-Stäbchen: knusprig, cremig, fabelhaft

Fingerfood ist das A und O auf Partys, finden wir. Gut, wir sind auch eine Food-Redaktion, also sind wir vielleicht voreingenommen. Aber stell dir mal vor, du gehst auf eine Party und es gibt nichts zu essen. Was soll denn das werden? Damit dir das nicht passiert, haben wir ein Rezept für panierte Camembert-Stäbchen für dich. Die werden garantiert alle begeistern!

Camembert hat Charakter. Der französische Weichkäse ist weltweit für sein intensives Aroma und seine Fähigkeit, zu reifen beliebt. Jung hat er eine feste, cremige Konsistenz und schmeckt mild-nussig. Mit zunehmender Reife wird er immer flüssiger und schmeckt intensiver. Für panierte Camembert-Stäbchen eignet sich der junge Käse besonders gut, denn diesen kannst du gut in kleine Sticks schneiden. Beim Erhitzen schmilzt er leicht und bleibt dabei trotzdem formstabil. Klingt das nicht perfekt?

Um ganz besonders knusprige panierte Camembert-Stäbchen zu erhalten, spielt die Panade spielt eine entscheidende Rolle. Klassisch besteht sie aus Mehl, Ei und Paniermehl. Doch extra lecker wird es, wenn du Panko-Mehl 🛒 verwendest. Das ist ein japanisches Paniermehl, das aus gröberen Krümeln besteht und somit extra knusprig wird. Für extra Geschmack geben wir außerdem etwas fein gemahlenen Nüsse mit in die Panade.

Schneide also deinen Camembert in gleichmäßige Stäbchen und wälze diese erst in Mehl, dann in Ei und zum Schluss in deiner Panade. Frittiere sie dann entweder in einem heißen Fettbad oder backe sie in der Heißluftfritteuse knusprig. Serviere sie mit einem Preiselbeer-Chili-Dip, denn der ist wunderbar fruchtig und verleiht dem Ganzen gleichzeitig einen spannenden Kick. Dabei werden nicht nur eingefleischte Käsefans schwach.

Panierte Camembert-Stäbchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Camembert-Stäbchen: 1 Camembert, vegetarisch 250 g

50 g Weizenmehl

2 Eier

100 g Panko oder normales Paniermehl

30 g gemahlene Nüsse z. B. Haselnüsse

Salz und Pfeffer

Öl zum Frittieren Für den Dip: 3 EL Preiselbeeren

1 EL Tabasco oder mehr

1 TL Zitronenschale

Salz und Pfeffer nach GEschmack Zubereitung Schneide den Camembert in gleichmäßige Stäbchen.

Stelle drei Schalen bereit: eine mit Mehl, eine mit verquirlten Eiern und eine mit Panko und den gemahlenen Nüssen. Würze das Panko mit einer Prise Salz und Pfeffer.

Wälze die Camembert-Stäbchen zuerst im Mehl, dann im Ei und schließlich in der Panko-Nuss-Mischung. Drücke die Panade gut an.

Verrühre alle Zutaten für den Dip miteinander.

Erhitze das Öl in einem Topf auf etwa 170 °C und frittiere die Stäbchen im heißen Fett für 2–3 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Lass die Camembert-Stäbchen kurz auf Küchenpapier abtropfen und serviere sie mit dem Preiselbeer-Chili-Dip. Notizen Für die Zubereitung im Airfryer, heize diesen auf 200 °C vor und backe die Stäbchen 8-10 Minuten knusprig.

