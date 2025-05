Panierte Feta-Paprika: außen knusprig, innen cremig und einfach herrlich

Ich stelle immer wieder fest: Paprika sind ein unfassbar vielfältiges Gemüse. Die köstlichen Schoten lassen sich auf unzählige Arten zubereiten und diese panierten Feta-Paprika könnten mein neuer Favorit werden. Außen sind sie schön kross und innen herrlich cremig – die musst du unbedingt probieren.

Diese panierten Feta-Paprika werden alle begeistern

Egal, ob einfach so in Streifen geschnitten als leckerer Snack zwischendurch, in einem würzigen Curry oder gefüllt, in Alufolie eingewickelt und auf den Grill gelegt, Paprika liebe ich in all ihren Formen und Zubereitungen.

Aber so köstlich wie in diesem Rezept erreichen sie noch einmal ein ganz neues Level. Und das Beste: Dieses Gericht ist nicht einmal kompliziert nachzumachen und trotzdem unfassbar lecker. So könnte man die Schoten ohne Frage auf dem nächsten Streetfood-Markt finden.

Das Geheimnis für die extra knusprige Zubereitung: Panko. Wenn du das bisher noch nicht kennst, dann mach dich bereit auf eine kulinarische Offenbarung. Es ist das japanische Gegenstück zu unserem Paniermehl. Falls du kein Panko bekommen solltest, kannst du natürlich auch „normales“ Paniermehl nehmen, dann werden die Paprika aber nicht ganz so kross.

Dadurch, dass es deutlich gröber ist, als das bei uns eher verbreitete feinere Paniermehl, wird mehr Öl aufgenommen und die darin zubereiteten Gerichte insgesamt viel knuspriger. Falls du also einmal in einem asiatischen Restaurant essen warst und dich gefragt hast, durch was die Garnelen so unwiderstehlich knusprig sein können, dann ist die Antwort darauf höchstwahrscheinlich: Panko.

Wenn du weitere Inspiration brauchst, was du noch alles in Panko panieren kannst, bist du bei Leckerschmecker goldrichtig. Perfekt zur Spargelsaison kannst du panierten Spargel mit Panko und Parmesan zubereiten. Zucchini-Pommes werden dank Panko zu einem herrlich knusprigem Fingerfood. Und auch unsere Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse werden so besonders crunchy. Für weitere Ideen kannst du dich rund um die Uhr an unseren Koch-Bot wenden.

Panierte Feta-Paprika Dominique 4.05 ( 154 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Paprika

etwas neutrales Pflanzenöl

100 ml Milch

60 g Mehl

1 Prise Salz und Pfeffer

100 g Panko z. B. online hier 🛒

300 g Feta Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Umluft vor.

Halbiere die Paprika und entkerne sie. Lege sie mit der Öffnung nach unten auf ein eingeöltes Backblech und gib sie für 20-25 Minuten in den Ofen.

Vermenge währenddessen für die Panade Milch, Mehl, Salz und Pfeffer miteinander in einem tiefen Teller. Stelle in einer Schüssel das Panko bereit.

Schneide den Feta in Streifen, die in die Paprika passen.

Lass die Paprika etwas abkühlen und ziehe dann vorsichtig die Haut ab.

Lege die Fetastreifen in die Paprikahälften und falte diese dann vorsichtig zusammen. Tunke sie in die Milch-Mehl-Mischung und wälze sie danach im Panko, sodass sie rundum paniert sind.

Brate die Paprika in einer Pfanne bei mittlerer Hitze in ausreichend Öl, bis sie von beiden Seiten goldbraun sind und der Feta im Innern geschmolzen ist.

