Papageienkuchen nach DDR-Rezept: der Liebling auf jedem Kindergeburtstag

Jedes Jahr, wenn meine Mutter mich fragte, welchen Kuchen ich zum Geburtstag haben möchte, antwortete ich als Kind: Papageienkuchen! Ich mochte einfach die bunten Farben des Kuchens und dass er so einfach zu backen war. Natürlich war er auch superlecker und alle meine Gäste mochten ihn ebenfalls. Wir zeigen dir heute das klassische DDR-Rezept.

So gelingt der Papageienkuchen nach DDR-Art

Der Kuchen hat seinen Namen offensichtlich aufgrund seiner bunten Farben, die an das bunte Federkleid von Papageien erinnern, bekommen. Beim Papageienkuchen nach DDR-Rezept handelt es sich um einen einfachen Rührkuchen, dessen Teig in verschiedenen Farben gefärbt wird. Doch anstatt nur mit Lebensmittelfarbe wurde er in der DDR mit ganz anderen Tricks eingefärbt.

Zum Einfärben verwendete man nämlich Puddingpulver, Rote-Grütze- und Waldmeister-Pulver und Backkakao. Die einzelnen Teige haben sich so nicht nur optisch unterschieden, sondern auch geschmacklich. Um sattere Farben zu bekommen, kannst du jedem Teig dennoch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzufügen.

Meine Mama hat den Kuchen damals immer in einer Gugelhupfform gebacken, wir backen ihn heute aber auf dem Blech und überziehen ihn auch gleich noch mit einer Schokoglasur und bunten Streuseln.

Die einfachen Zutaten und das bunte Aussehen machen ihn auch heute noch zu einem beliebten Kuchen für Kindergeburtstage und Familienfeiern. Na, willst du nicht auch gleich loslegen mit dem Backen?

Lust auf weitere süße Rezepte aus der guten alten Zeit bekommen? Wir auch! Deshalb präsentieren wir dir erst einmal die Originalrezepte für Prasselkuchen und den Kalten Hund. Beide Kuchen verströmen Ostalgie pur. Auch die Eierschecke ist so ein klassisches DDR-Rezept, ebenso der Selterskuchen.