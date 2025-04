Diese Paprika-Rhabarber-Suppe wärmt dich an kalten Tagen wieder auf

Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse, viertel sie und lege sie mit der Außenseite nach oben auf ein Backblech. Backe sie so lange, bis die Haut anfängt, dunkle Blasen zu bilden. Ziehe die Haut ab und schneide die Paprika in kleine Stücke.

Putze währenddessen den Rhabarber und schneide ihn in Stücke. Schäle Ingwer und Zwiebeln und würfle beides.

