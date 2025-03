Pasta alla Burrata: cremiges Nudelgericht

Nudeln in Tomatensoße sind wie eine Umarmung in kulinarischer Form. Wenn man Trost braucht, einen schweren Tag hatte oder einfach Appetit auf ein Gericht aus der Kindheit hat: Nudeln in Tomatensoße sind immer die beste Wahl. Wir schnappen uns diesen Klassiker und verwandeln ihn in eine Deluxe-Variante. Das bedeutet aber nicht, dass es nun kompliziert wird. Auch Pasta alla Burrata sind schnell gemacht und dazu noch unwiderstehlich lecker.

Pasta alla Burrata: So machen Nudeln glücklich

Burrata ist ein cremiger Frischkäse und eine besondere Variante des Mozzarellas. Er wird überwiegend aus Kuhmilch hergestellt und besitzt einen weichen, cremigen Kern aus Sahne, der unsere Pasta in ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis verwandelt.

Die Zubereitung dieser Pasta-Kreation? Ein echtes Kinderspiel. Du brauchst nur die Nudeln nach Packungsangabe bissfest kochen und in der Zwischenzeit die Soße vorbereiten. Dafür schälst du Knoblauch und schneidest ihn in feine Stücke. Dann dünstest du ihn in einer Pfanne 🛒 mit heißem Fett an. Die Kirschtomaten teilst du in der Mitte und gibst sie zum Knoblauch in die Pfanne. Lass sie ein paar Minuten schmoren, damit sie auseinanderfallen. Dann rührst du auch schon die Sahne unter, würzt alles und lässt alles ein paar Minuten köcheln. Ist die Soße etwas eingedickt, kommen die abgegossenen Nudeln dazu. Verrühre sie gut mit der Soße.

Tipp: Sollte die Soße etwas zu dick geraten sein, kannst du sie mit etwas Nudelwasser strecken.

Dann geht es auch schon ans Servieren. Verteile die Nudeln auf Teller und lege jeweils eine Burrata-Kugel obendrauf. Streue noch frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer und etwas frischen Basilikum obendrauf und für extra viel Aroma zusätzlich geriebenen Parmesan. Lass es dir schmecken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir lieben Pasta in all ihren Formen und Varianten. Erst recht, wenn die Rezepte schnell und ohne Aufwand zuzubereiten sind wie diese Spaghetti mit Basilikum-Senf-Pesto. Auch diese karamellisierte Lauch-Pasta gehört zu unseren Favoriten, ebenso wie diese cremigen Béchamel-Nudeln.

Pasta alla Burrata Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Spaghetti

Salz

2 Knoblauchzehen

500 g Kirschtomaten

2 EL Olivenöl

100 ml Sahne

Pfeffer

4 Burrata

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen

1 Handvoll frisches Basilikum

30 g geriebener Parmesan optional Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangebe al dente. Gieße die Nudeln anschließend ab und fange dabei etwas Nudelwasser auf.

Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Wasche und halbiere die Kirschtomaten.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und dünste den Knoblauch darin an. Achte darauf, dass er dabei nicht braun wird.

Gib die halbierten Kirschtomaten mit in die Pfanne und schmore sie darin bei mittlerer Hitze, bis sie zerfallen. Rühre dann die Sahne unter und würze die Soße mit Salz und Pfeffer. Lass den Pfanneninhalt unter gelegentlichem Umrühren einige Minuten köcheln, bis die Soße eingedickt ist und die richtige Konsistenz hat.

Gib die Nudeln in die Pfanne und vermenge sie gut mit der Soße. Sollte diese zu dick sein, gieße etwas von dem aufgefangenen Nudelwasser hinzu.

Verteile die Nudeln dann auf Teller, lege jeweils eine Burrata in die Mitte und bestreue den Käse mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und Basilikumblättern. Streue je nach Geschmack noch geriebenen Parmesan über das Gericht und serviere die Pasta alla Burrata sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.