Schnelle Nudeln: Pasta-Pfanne mit Fleischbällchen und Parmesan

Nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag hat man abends nicht immer Lust, noch stundenlang in der Küche zu stehen und zu kochen. Da kommen Gerichte, die sich ratzfatz zubereiten lassen, gerade recht. Wir zeigen dir heute ein Rezept für eine schnelle Pasta-Pfanne mit Fleischbällchen und Gemüse, die einfach unverschämt lecker ist.

Diese Pasta-Pfanne ist ruckzuck fertig

Pasta geht doch eigentlich immer, oder? Finden wir auch und haben uns deshalb ein Rezept für eine Nudelpfanne überlegt, mit der du schnell und einfach ein köstliches Mittag- oder Abendessen auf den Tisch zauberst.

Der Clou an der Pasta-Pfanne: Die Fleischbällchen bestehen eigentlich aus Bratwürsten und werden in Röstzwiebeln paniert, was sie unglaublich knusprig und lecker macht. Hinzu kommen noch saftige Tomaten und knackige Zucchini und natürlich auch Parmesankäse. Denn der darf bei einem Nudelgericht auf keinen Fall fehlen.

Selbstverständlich kannst du bei den Zutaten noch kreativ werden und zum Beispiel Paprika oder andere Gemüsesorten hinzufügen. Oder du experimentierst etwas mit Gewürzen und verfeinerst die schnelle Pasta-Pfanne noch etwas nach deinem Geschmack. Uns schmeckt sie aber genau so, wie sie ist, allerdings am besten.

Lust auf noch mehr Pasta? Dann probiere mal diese cremige Feta-Spinat-Pasta oder unsere gebratenen Nudeln wie vom Asiaten. Und falls du doch mal nach einem etwas aufwendigeren Gericht suchst, haben wir dieses Rezept für fliegende Nudeln

für dich.