Die Kartoffeltassen werden 4 Minuten in Salzwasser gekocht und daraufhin noch einmal 3 bis 4 Minuten bei 160 °C in Speiseöl frittiert.

Schäle die Tomaten, indem du die Haut einritzt, die Tomaten kurz in heißes Wasser legst und sogleich in Eiswasser abschreckst. Jetzt lässt sich die Tomatenhaut leicht abziehen. Entferne das flüssige Innere der Tomate und schneide ihr Fleisch in Würfel.