Pellkartoffeln kochen: einfaches, aber köstliches Grundrezept

Pellkartoffeln erinnern mich immer an meine Kindheit. Meine Mami hatte sogar eine spezielle Gabel, mit der man die Kartoffeln einfach aufspießen und dann schälen konnte. Dennoch hat sich um die Aufgabe keiner gerissen. Die fertigen Kartoffeln habe ich aber mit viel Genuss verspeist. Wir zeigen dir heute, wie du die weltbesten Pellkartoffeln kochst.

Pellkartoffeln kochen: Entdecke das beliebte Grundrezept

Pellkartoffeln sind eine traditionelle Zubereitungsart von Kartoffeln, bei der die Knollen samt Schale in Salzwasser gekocht und anschließend gepellt werden.

Diese altbewährte Methode hat mehrere Vorteile. Zum einen bleiben beim Kochen der Kartoffeln mit Schale die wertvollen Vitamine und Mineralstoffe, die sich direkt unter der Schale befinden, erhalten. Insbesondere der Vitamin-C-Gehalt bleibt weitgehend konstant.

Zum anderen werden die Knollen schneller gar. Das liegt an den enthaltenen Pektinketten, die sich dank der Zugabe von Kochsalz auflösen. Außerdem verhindert das gesalzene Kochwasser, dass sich wertvolles Kalium aus dem Gemüse löst.

Wusstest du, dass du gekochte Kartoffeln auch einfrieren kannst? Wir haben praktische Tipps für die optimale Haltbarkeit.

Früher wurden Pellkartoffeln in Gusseisenkesseln oder -töpfen über dem offenen Feuer oder in holzbefeuerten Öfen gekocht, was ihnen eine zusätzliche rauchige Note verlieh. Viele Menschen, mich eingeschlossen, sind auch der Meinung, dass Pellkartoffeln einfach besser schmecken und ein intensiveres, erdiges Aroma haben.

Mit unserem einfachen Rezept wird das Pellkartoffel-Kochen kinderleicht. Und dank eines einfachen Tipps kannst du deinen Kartoffeln noch eine zusätzliche geschmackliche Komponente verleihen.

Die fertigen Pellkartoffeln kannst du pur mit einem leckeren Kräuterquark genießen oder dir einen leckeren Spargel-Kartoffel-Salat zubereiten. Sie schmecken aber auch als Smashed Potatoes super.