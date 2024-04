Spargel-Kartoffel-Salat: probiere diese leichte Variante eines Klassikers

Wasche und schäle in der Zwischenzeit den grünen Spargel, entferne die holzigen Enden und teile die Stangen in zwei Hälften. Koche den Spargel zusammen mit den TK-Erbsen in einem Topf mit Salzwasser für 4 bis 5 Minuten gar. Schrecke das Gemüse nach der Garzeit mit kaltem Wasser ab und stelle es beiseite.