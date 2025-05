Sorgt für Abwechslung auf dem Teller: Penne in Rhabarber-Kohlrabi-Soße

Ein Gemüse, auf das wir uns im Frühling aus heimischen Anbau freuen dürfen, ist der Kohlrabi. Jetzt schmeckt er butterzart und schmeckt dabei leicht süß mit einer leicht nussigen Note. Perfekt also für ein leckeres Nudelgericht mit dem Kohlgemüse. Aber nicht nur, denn zusammen mit karamellisiertem Rhabarber wird daraus ein richtiges Festessen, für das du nur 30 Minuten brauchst. Hier ist das Rezept für Penne in Rhabarber-Kohlrabi-Soße.

Rezept für Penne in Rhabarber-Kohlrabi-Soße

Pasta macht glücklich. Das wissen wir längst. Was noch glücklicher macht: Pasta mit Rhabarber-Kohlrabi-Soße. Die Kombination mag zunächst ungewöhnlich klingen, ist aber sehr lecker. Überzeug dich am besten selbst davon.

Unser Gericht beginnt ganz klassisch wie fast alle Pasta-Rezepte: Koche die Nudeln in einem Topf mit reichlich Salzwasser bissfest. Währenddessen kümmerst du dich schon mal um das Gemüse. Schäle den Kohlrabi und schneide ihn in feine Würfel. Schäle auch den Rhabarber und teile ihn in kleine Stücke von etwa einem Zentimeter. Die Zwiebel hackst du in feine Würfel. Dann zerlässt du Butter in einer Pfanne, gibst den Rhabarber und Zucker dazu und lässt alles für etwa vier Minuten unter Rühren karamellisieren. Stelle ihn danach erst einmal beiseite.

Jetzt ist die Soße dran. Dünste dafür die Zwiebel in einem Topf mit Olivenöl glasig an und gib den Kohlrabi dazu. Lösche mit dem Weißwein ab und gieße die Gemüsebrühe hinzu. Lass nun alles circa fünf Minuten köcheln. Füge die Sahne sowie die Gewürze hinzu und lass die Soße bei niedriger Hitze weiterkochen, bis sie eingedickt ist.

Vermenge die Soße mit den Nudeln und rühre vorsichtig den karamellisierten Rhabarber unter. Danach kannst du auch schon servieren. Wenn du magst, streue noch gehackte Petersilie über die Pasta oder für mehr Crunch geröstete Walnüsse oder Pinienkerne.

Penne in Rhabarber-Kohlrabi-Soße Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Penne

Salz

1 kleiner Kohlrabi

2 Stangen Rhabarber

1 kleine Zwiebel

1 EL Butter

1 TL brauner Zucker

1 EL Olivenöl

50 ml trockener Weißwein

100 ml Gemüsebrühe

100 ml Sahne

Pfeffer

frische Petersilie nach Geschmack Zubereitung Bringe in einem großen Topf 🛒 ausreichend Salzwasser zum Kochen und gare die Nudeln darin nach Packungsangabe al dente.

Schäle den Kohlrabi und schneide ihn in kleine Würfel. Ziehe den Rhabarber ab und schneide ihn in kleine, ca. 1 cm große Stücke. Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie fein.

Erhitze 1 EL Butter in einer kleinen Pfanne. Gib den Rhabarber und den Zucker hinzu. Lasse ihn bei mittlerer Hitze 4–5 Minuten karamellisieren, bis er weich, aber noch bissfest ist. Stelle ihn danach beiseite.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einem Topf. Dünste die Zwiebel darin glasig an und gib den Kohlrabi dazu. Brate ihn 2–3 Minuten mit an und lösche alles mit Weißwein ab. Gieße die Gemüsebrühe hinzu und lass alles zusammen 5 Minuten köcheln. Gib die Sahne dazu, würze mit Salz und Pfeffer und lass die Soße weiter köcheln, bis sie leicht eindickt.

Gieße die Pasta ab und vermenge sie mit der heißen Soße. Hebe den karamellisierten Rhabarber vorsichtig unter und garniere mit gehackter Petersilie. Genieße das Gericht sofort.

