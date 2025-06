Pesto-Croissants: Klassiker, aber deftig

Zum Frühstück muss es nicht immer süß sein. Dafür gibt es viele Beweise, doch kaum einer ist so lecker wie unsere Pesto-Croissants. Die kombinieren knusprig-luftigen Blätterteig mit einer erfrischend-würzigen Füllung und haben sich so rasend schnell einen Platz in unseren Herzen erkämpft. Doch nicht nur zum Frühstück schmecken sie, sie sind ein wahrer Allrounder, den du den ganzen Tag über immer wieder snacken kannst. Hier ist das Rezept.

Gebäck für deftige Naschkatzen: Pesto-Croissants

Blätterteig ist die ideale Grundlage für so viele leckere Gebäckstücke. Eine Gruppe, die dabei ganz vorne steht, ist die der Croissants. Na gut, genau genommen werden diese nicht mit Blätterteig zubereitet, sondern mit Plunderteig, aber das wollen wir der Einfachheit halber mal übersehen. Schließlich haben wir, trotz Freude am Backen, nicht immer Zeit, den vielschichteigen Teig selbst zu machen. Dafür hat er einfach zu viel Schritte.

Nehmen wir also einfach fertigen Blätter- oder Croissantteig aus der Kühlabteilung. Wichtig hier: Er sollte nicht gesüßt sein, das passt einfach nicht zu Pesto. Also: Schnapp dir den Teig, rolle ihn auf deiner Arbeitsfläche aus und schneide ihn in lange Dreiecke. Jedes dieser Dreiecke bekommt jetzt einen großzügigen Klecks Pesto, den du vom breiten Ende bis zur Spitze verteilst. Rolle die Pesto-Croissants vom langen Ende her auf.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann kannst du hier an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen 🛒. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Bevor die Croissants in den Ofen wandern, streiche sie für etwas mehr Glanz mit etwas Eigelb oder Milch ein. Für den Extra-Akzent streust du ein wenig geriebenen Parmesan darüber. Nach etwa 15 bis 20 Minuten sind die Pesto-Croissants fertig und du kannst sie nach Herzenslust mit frischen Kräutern bestreuen und dann verspeisen.

Pesto-Croissants passen zu jeder Gelegenheit: Als Highlight auf einem Buffet, als Begleiter zu einem leichten Sommersalat oder einfach, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Sie lassen sich leicht mit rotem Pesto, ein paar frischen Tomatenstücke oder einer Füllung aus Frischkäse hinzufügst. Egal, wie du sie genießt, eines ist sicher: Sie verschwinden schneller, als du gucken kannst.

Pesto-Croissants Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für das Pesto: 50 g Basilikum

40 g Parmesan grieben

10 g Pinienkerne

50 ml Olivenöl

1 Knoblauchzehe

Salz Außerdem: 1 Rolle Blätterteig

3 EL Milch

geriebener Parmesan optional nach Geschmack

frische Kräuter optional nach Geschmack Zubereitung Gib alle Zutaten für das Pesto in eine Küchenmaschine 🛒 oder zerstoße sie in einem Mörser zu einer Paste. Schmecke das Pesto mit Salz ab.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Blätterteig aus und schneide ihn in gleichmäßige, lange Dreiecke.

Bestreiche diese Dreiecke mit dem Pesto und rolle sie von der flachen Seite her auf. Forme sie zu Croissants und bestreiche sie mit etwas Milch.

Backe die Croissants etwa 20 Minuten im Ofen goldbraun. Bestreue sie nach der Hälfte der Zeit mit dem Parmesan.

Hole die Croissants aus dem Ofen und las sie auf einem Kuchengitter abkühlen. Bestreue sie, wenn du magst, mit frischen Kräutern.

