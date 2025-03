Herrliche Petersilienwurzelsuppe für die letzten kalten Tage

Es ist nach wie vor Suppenzeit. Um ehrlich zu sein, ist für mich immer Suppenzeit, außer im Hochsommer. Auch wenn ich selbst in dieser Zeit liebend gern kalte Suppen schlürfe. Aber da wir uns noch auf einige eher kühle Tage einstellen können, braucht es etwas, das angenehm von innen wärmt. Diese Petersilienwurzelsuppe ist dafür einfach perfekt.

So schnell ist die cremige Petersilienwurzelsuppe fertig gekocht

Dieses herrlich cremige, würzige Suppenwunder hast du im Handumdrehen fertig gekocht. Genau das ist für mich immer ein riesiger Pluspunkt, da ich ungern unnötig lange in der Küche stehe. Ein weiteres Argument für diese Suppe ist außerdem, dass du kaum Geschirr dreckig machen wirst.

Für mich ist die Petersilienwurzelsuppe dementsprechend in allen Punkten absolut überzeugend. Zumal du mit diesem Rezept garantiert genug kochst, um am nächsten Tag noch ein oder zwei Portionen übrigzuhaben. Und genau wie bei Salaten gilt ja auch bei Suppen: Am nächsten Tag schmecken sie noch einmal eine ganze Ecke besser. Also worauf wartest du? Ab ans Schneidebrett, diesen würzigen Traum willst du dir nicht entgehen lassen!

Die Zubereitung ist absolut simpel. Schäle und schneide zuerst das gesamte Gemüse klein. Anschließend kannst du die Petersilienwurzel mit den Zwiebeln anbraten. Sobald die Zwiebeln langsam glasig werden, können die Knoblauchzehen dazu. Gieße die Gemüsebrühe in den Topf und lass alles eine Weile köcheln.

Anschließend kannst du die Suppe mit einem Pürierstab 🛒 pürieren, bis du ein cremiges Endergebnis hast. Schmecke die Suppe ab, gib sie in eine Schüssel und garniere sie mit einigen Granatapfelkernen. Dieses fruchtig-saure Topping rundet die Suppe perfekt ab. Guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr herrliche Suppenrezepte. Wie wäre es mit einer köstlichen Tomaten-Bohnensuppe für die letzten kalten Tage? Unsere Blumenkohl-Käsesuppe ist ebenfalls ein absolutes Wohlfühlgericht. Für noch mehr Blumenkohl solltest du dir diese würzige Ofenblumenkohlsuppe mit gerösteter Paprika angucken! Wenn du noch mehr Ideen brauchst, dann frag doch einfach mal unseren Koch-Bot!

Petersilienwurzelsuppe Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Petersilienwurzel

2 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

1 Bund glatte Petersilie

2 EL Butter

900 ml Gemüsebrühe

200 g Sahne

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

Muskat nach Geschmack

2 EL Zitronensaft

4 EL Granatapfelkerne Zubereitung Schäle die Petersilienwurzel und schneide sie in dicke Scheiben. Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen und hacke beides fein. Putze und zerrupfe die Petersilienblätter grob.

Erhitze die Butter in einem Topf und brate zuerst Petersilienwurzel und Zwiebeln darin an. Gib nach einigen Minuten den Knoblauch hinzu und lösche alles mit der Gemüsebrühe ab, bevor der Knoblauch braun wird. Lass es bei mittlerer Hitze für etwa 20 Minuten köcheln.

Füge Sahne und Petersilie zur Suppe hinzu und püriere alles. Wenn dir die Suppe zu dick ist, kannst du etwas Wasser hinzugeben, bis du zufrieden mit der Konsistenz bist. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Muskat. Rühre den Zitronensaft unter.

Portioniere die Suppe in Schalen und garniere sie mit den Granatapfelkernen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.