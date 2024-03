Pfannkuchen mit Frühlingszwiebeln: chinesische Pancakes selber machen

Verrühre Mehl, Wasser und Salz miteinander und knete aus ihnen einen glatten Teig. Das kann bis zu 5 Minuten dauern. Forme den Teig zu einer Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie ein und lass sie 20-30 Minuten ruhen.

Verrühre Mehl, Wasser und Salz miteinander und knete aus ihnen einen glatten Teig. Das kann bis zu 5 Minuten dauern. Forme den Teig zu einer Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie ein und lass sie 20-30 Minuten ruhen.

Teile den Teig danach in 4 gleich große, kleine Kugeln.

