Pfannkuchenrollen mit Champignons: ein herzhaftes Vergnügen

Pfannkuchen geben nicht nur ein wunderbares Frühstück ab, sie schmecken auch herrlich zum Mittag oder als herzhaftes Abendessen. Und ganz besonders gut schmecken unsere Pfannkuchenrollen mit Champignons! Die knusprig gebratenen Rollen mit herzhafter Pilzfüllung bestreust du anschließend mit etwas Parmesan und schon ist das Glück perfekt.

Pfannkuchenrollen mit Champignons, Frischkäse und Parmesan

Alle lieben Pfannkuchen! Das Gebäck ist nicht nur untrennbar mit glücklichen Kindheitserinnerungen verbunden, es ist auch noch herrlich vielseitig. Aufgerollt und herzhaft gefüllt schmecken sie einfach herrlich. Unsere Pfannkuchenrollen mit Champignons sind dabei vegetarisch, doch wer mag, kann die gehackten Pilze auch mit etwas Hackfleisch mischen oder mit Schinkenwürfeln kombinieren. Als leckere Unterlage bestreichen wir die Pfannkuchen vor dem Befüllen mit Frischkäse.

Bereite zunächst den Teig für die Pfannkuchen zu. Verquirle dafür Eier und Milch, füge Mehl und Salz hinzu und verrühre alles. Gib nun Kelle für Kelle den Teig in eine heiße Pfanne mit etwas Butter und backe nacheinander leckere Pfannkuchen aus.

Für die Füllung hackst du zunächst Champignons oder andere Pilze deiner Wahl klein. Mische sie mit gehackten Zwiebeln und Knoblauch und schwitze alles in einer Pfanne mit Olivenöl an. Gib getrockneten Basilikum hinzu. Würze mit Salz und Pfeffer und bestreiche die Pfannkuchen mit Frischkäse. Verteile anschließend die Füllung auf ihnen. Rolle sie zusammen und brate sie in der Pfanne noch einmal knusprig braun an. Die fertigen Pfannkuchenrollen mit Champignons bekommen noch eine Portion Parmesan und ein paar frische Basilikumblätter.

So zauberst du dir in ein paar Schritten ein leckeres Gericht. Schaue dich für noch mehr Pfannkuchen-Inspiration auf unserer Seite um, wir haben so einige Rezepte auf Lager. Wie wäre es mit Zucchini-Pfannkuchen, Kartoffel-Pfannkuchen oder Hüttenkäse-Pfannkuchen? Einfach herrlich vielseitig!