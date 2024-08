Probiere diese erfrischende Pfirsich-Limetten-Sangria: mehr Sommer geht nicht

Du denkst beim Wort Sangria automatisch an deinen nächsten Mallorca-Urlaub und 10-Liter-Eimer gefüllt mit billigem Alkohol und Strohhalmen? Dann zeigen wir dir heute, dass es das weinhaltige Mischgetränk aus Spanien auch in einer leckeren und eleganteren Variante gibt. Probiere unsere Pfirsich-Limetten-Sangria.

Pfirsich-Limetten-Sangria: mediterraner Genuss im Glas

Du suchst nach einem erfrischenden Sommerdrink für dein Grillfest oder eine Sommerparty? Unsere Pfirsich-Limetten-Sangria kommt da wie gerufen! Der weinhaltige Cocktail, der ein wenig an unsere Bowle erinnert, schmeckt süß, fruchtig, nach Sommer und intensiv nach Pfirsich. Kein Wunder also, dass Sangria in Spanien so beliebt ist. Dieses mediterrane Lebensgefühl holen wir mit dieser Variante auch zu uns und bereiten eine Pfirsich-Limetten-Sangria zu.

Um Sangria zuzubereiten, musst du gar nicht viel tun. Vermische in einem großen Gefäß einfach Weißwein mit Pfirsichnektar, Wasser, Limettensaft und etwas Grenadine für die Süße und rühre alles gut um. Füge dann Pfirsichspalten und Limettenscheiben hinzu und stelle den Drink erst einmal für einige Stunden kalt. Damit sich alle Zutaten gut miteinander verbinden und die Sangria ihr volles Aroma entfalten kann, ist es wichtig, dass sie genug Zeit zum Durchziehen bekommt. Serviere sie später mit Eiswürfeln und frischer Minze.

Unser Rezept für eine Pfirsich-Limetten-Sangria ist nicht in Stein gemeißelt. Lass bei der Zubereitung einfach deiner Fantasie freien Lauf und füge noch weitere Zutaten hinzu. Magst du es etwas prickelnd, dann verwende einfach Mineralwasser statt stillem Wasser oder gieße etwas Sekt hinzu. Für mehr Geschmack kannst du noch weitere Früchte hinzugeben. Besonders gut schmeckt hier Obst, das gerade Saison hat. Mit Beeren wie Himbeeren oder Brombeeren kannst du aber nichts falsch machen.

Ein guter Drink gehört zum Grillfest oder der sommerlichen Gartenparty einfach dazu. Noch mehr Ideen für passende Cocktails findest du bei uns. Wie wäre es mit einem fruchtigen Touchdown-Cocktail oder einen Limoncello-Martini? Alkoholfrei unterwegs? Mit einem Ipanema musst du trotzdem nicht auf deinen Cocktail verzichten.