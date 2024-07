Sommerkuchen: Backe einen Pfirsichkuchen mit Haferstreuseln vom Blech

Es sind vor allem die Streusel, die einen ohnehin schon leckeren Kuchen meist noch köstlicher machen. Jetzt im Sommer, wo es frische Früchte in riesiger Auswahl gibt, backen wir eine Variante mit saftigen Pfirsichen. Das Beste: Für unseren Pfirsichkuchen mit Haferstreuseln vom Blech musst du nur einen Teig zubereiten. Aus dem entstehen sowohl der Boden als auch die leckeren Streusel.

Schnelles Rezept für Pfirsichkuchen mit Haferstreuseln vom Blech

Wie sehen eigentlich die perfekten Streusel aus? Für mich müssen sie richtig schön buttrig schmecken, im Mund zerbröseln und dazu herrlich knusprig sein. Backe ich einen Streuselkuchen, dann mache ich vorsichtshalber immer ein paar mehr. Die Gefahr, dass die Probierrunde etwas größer ausfällt und am Ende keine Streusel mehr für den Kuchen übrig bleiben, ist einfach zu groß.

Neben den perfekten Streuseln spielt es natürlich auch eine Rolle, welche Frucht sich unter ihnen verbirgt. Jetzt im Sommer schmeckt der Pfirsich auf dem Kuchen besonders gut, denn er bringt sowohl eine feine Süße als auch Frische mit. Zusammen mit den Streuseln wird daraus ein unwiderstehliches Ergebnis.

Der Pfirsichkuchen mit Haferstreuseln vom Blech besteht aus drei Schichten: einem dünnen Kuchenboden, eine Fruchtschicht und obendrauf die Streusel. Bereite zuerst den Teig vor. Dafür mischst du Haferflocken mit Mehl, Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz und knetest mit den Händen einen krümeligen Teig. Zwei Drittel davon verteilst du auf einem Backblech. Drücke den Teig gut fest, sodass du eine glatte Teigdecke bekommst. Den backst du nun für 10 bis 13 Minuten vor.

In der Zwischenzeit kannst du dich um die Früchte kümmern. Wasche, halbiere und entkerne die Pfirsiche. Schneide die Pfirsichhälften danach noch einmal in drei gleich große Stücke und vermenge sie in einer Schüssel mit Speisestärke, Zucker und dem Abrieb einer Zitrone.

Bestreiche den Kuchenboden gleichmäßig mit Pfirsichmarmelade, verteile die Pfirsichstücke obendrauf und streue dann die restlichen Teigkrümel darüber. Dann geht es für den Kuchen für 25 Minuten zum Backen in den Ofen. Bevor du ihn probieren kannst, musst du dich noch etwas in Geduld üben. Der Kuchen sollte erst vollständig auskühlen.

