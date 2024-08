Aus der spätsommerlichen Backstube: Pflaumen-Apfel-Kuchen

Es geht doch nichts über einen duftenden, ofenfrischen Kuchen! Selbst gebacken und mit Puderzucker bestreut, am besten mit Obst aus dem heimischen Garten. Unser Pflaumen-Apfel-Kuchen versprüht diese gemütliche Energie, wie man sie aus Landhausküchen kennt. Für einen kurzen Moment ist die Welt in Ordnung, friedlich, duftend und lecker. Wenn du den Kuchen mit jemandem teilst, schmeckt er umso besser. Auf geht’s zum Rezept, das so wunderbar einfach ist.

Pflaumen-Apfel-Kuchen: fruchtig und saftig

Das Ergebnis ist ein fruchtiger, saftiger Kuchen aus einfachen Zutaten, die du sicher schon zu Hause hast. Für den einfachen Rührteig rührst du Butter, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel cremig. Gib nach und nach die Eier und anschließend den Joghurt dazu. Mische Mehl mit Backpulver und gib auch das in die Schüssel. Verrühre alles zu einem glatten Teig und hebe die klein geschnittenen Äpfel und Pflaumen unter.

Fülle den Teig in eine gefettete Backform. Wenn du magst, kannst du ein paar Obstscheiben dekorativ auf der Oberfläche des Kuchens platzieren. Damit hast du schon die ganze Arbeit getan. Gerade einmal eine Viertelstunde dauert die Zubereitung, in etwa. Ab hier übernimmt der Ofen für dich. Backe deinen Pflaumen-Apfel-Kuchen für etwa 55 Minuten bei 180 Grad Ober-/Unterhitze und bestreue ihn anschließend mit Puderzucker. Fertig!

Der Pflaumen-Apfel-Kuchen eignet sich wunderbar für diesen warmen Spätsommer, wenn wir Lust auf fruchtige Backkreationen verspüren. Äpfel und Pflaumen aus dem heimischen Garten haben Saison und laden dazu ein, dieses tolle Rezept auszuprobieren. Mit etwas Schlagsahne und einer Tasse Kaffee ist dieser tolle Kuchen unschlagbar!

Auch diesen Joghurtkuchen mit Apfel wirst du lieben. Und wie wäre es mit unserem beliebten Pflaumenkuchen aus der Kastenform? Dieser französische Joghurtkuchen ist ebenfalls eine tolle Option, wenn’s einfach, schnell und lecker sein muss.