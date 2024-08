Pflaumen-Streuseltaler: spätsommerliche Nascherei

Gib das Mehl in eine große Schüssel und forme in der Mitte eine Mulde. Schlage das Ei hinein, füge die weiche Butter, Vanillezucker, eine Prise Salz und die Hefemischung hinzu. Verknete alles zu einem geschmeidigen Teig. Decke die Schüssel ab und lass den Teig an einem warmen Ort etwa 40 Minuten ruhen.