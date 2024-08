Pflaumen-Trifle: Dieses Dessert lieben alle

Es muss nicht immer ein Kuchen sein. Möchtest du eine leckere Süßspeise aus Pflaumen zubereiten, haben wir einen Tipp. Wie wäre es mal mit einem Dessert aus der Frucht? Pflaumen haben jetzt Saison und sind in allen möglichen Farben und Varianten erhältlich. Such dir deine Lieblingssorte aus und bereite daraus ein cremig-süßes Pflaumen-Trifle zu.

So einfach machst du ein Pflaumen-Trifle

Ein Trifle ist ein Dessert, das aus mehreren Schichten besteht. Die einzelnen Komponenten haben verschiedene Texturen, weshalb du dich auf eine besondere Geschmacksexplosion freuen darfst. Unser Pflaumen-Trifle besteht aus knusprigen Shortbread-Keksen, einer zarten Mascarpone-Quark-Creme und einem süßen Pflaumenkompott. Hast du alle Zutaten beisammen, kann es auch schon losgehen.

Zuerst setzen wir das schnelle Pflaumenkompott an. Wasche und entsteine die Pflaumen. Eine Frucht schneidest du in Scheiben, den Rest schneidest du grob in Stücke. Gib diese in einen Topf zusammen mit dem Saft einer halben Zitrone, Zucker, Vanillemark und Zimt und koche sie bei niedriger Temperatur, bis die Pflaumen weich werden. Vergiss nicht, immer wieder umzurühren, damit nichts anbrennt.

Als nächstes zerkleinerst du das Shortbread in Krümel und rührst die Creme zusammen. Vermenge Mascarpone, Quark, den Abrieb der halben Zitrone, Zucker und Milch zu einer glatten Masse. Ist alles fertig, kannst du auch schon anrichten.

Zuerst kommen Shortbread-Krümel in ein Dessertglas. Darauf verteilst du etwas Mascarpone-Creme, gefolgt von einer Schicht Kompott. Nun kommen noch einmal Mascarpone und Pflaumenkompott darüber. Zum Schluss gibst du einige Shortbread-Krümel, zwei Scheiben der Pflaume sowie etwas Zitronenmelisse.

Genaue Mengenangaben, wieviel Creme und Kompott in die Gläser genau kommen, sind nicht nötig. Hier entscheidet das Augenmaß und die Größe deiner Dessertgläser. Servieren kannst du das Pflaumen-Trifle unter anderem als Dessert nach dem Mittagessen oder als süße Speise am Nachmittag anstelle eines Kuchens.

