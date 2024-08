Pflaumen-Weinbrand-Konfitüre: Da kann niemand widerstehen

Das Wort „Konfitüre“ stammt aus dem Französischen. Confiture bedeutet übersetzt „eingekocht“. Nicht nur der Name ist aus Frankreich, sondern auch köstliche Konfitürevarianten kommen aus dem Land im Westen Europas. Ob auch die Pflaumen-Weinbrand-Konfitüre in Frankreich ihre Wurzeln hat, wissen wir nicht, aber niemand kann ihr widerstehen.

Pflaumen-Weinbrand-Konfitüre: exquisit lecker

Schon im antiken Griechenland und Rom wurden Früchte durch Einkochen mit Honig oder Sirup haltbar gemacht. Eines der ersten bekannten Marmeladenrezepte stammt aus einem arabischen Kochbuch aus dem 10. Jahrhundert. Damals wurde Zucker zur Konservierung von Früchten verwendet. Erst die Entwicklung der Zuckerproduktion im 16. Jahrhundert machte die Konfitüre, wie wir sie heute kennen, möglich. Zucker war damals nämlich ein Luxusgut und machte Konfitüre zu etwas Besonderem.

Falls du schon öfter auf Leckerschmecker unterwegs warst, wirst du wissen, dass es einen klaren Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre gibt. Während Marmelade traditionell aus Zitrusfrüchten hergestellt wird, darf Konfitüre auch aus anderen Früchten bestehen.

Der in Deutschland beliebteste Fruchtaufstrich ist die Erdbeerkonfitüre. Aber auch Konfitüren aus Himbeeren und Pflaumen, wie unsere Pflaumen-Weinbrand-Konfitüre, werden gerne gegessen. Für den Fruchtaufstrich benötigst du Pflaumen oder Zwetschgen, einen Weinbrand deiner Wahl, Gelierzucker und Zitrone. Die Zubereitung ist keine große Herausforderung. Du entkernst die Pflaumen, schneidest sie in kleine Stücke und verrührst sie mit dem Zitronensaft. Dann erhitzt du sie mit dem Gelierzucker in einem Topf. Zum Schluss gibst du den Weinbrand hinzu. Dann füllst du die Pflaumen-Weinbrand-Konfitüre nur noch in saubere Gläser.

Nach dem Abkühlen hast du einen aromatischen, streichzarten Aufstrich, der durch die Zugabe von Weinbrand eine feine alkoholische Note bekommt – perfekt für besondere Momente.

Die Pflaumensaison hat gerade begonnen und man bekommt die leckeren Früchte zuhauf in den Supermärkten und auf dem Wochenmarkt. Aus dem Obst lässt sich nicht nur Konfitüre zaubern, sondern auch ein leckeres Pflaumenmus oder Pflaumenkompott. Wer Pflaumen und Zwetschgen auch außerhalb der Saison genießen möchte, kann diese auch einfach einfrieren.