Dieses Pflaumenkompott schmeckt wie früher

Kleine Frage: Was schmeckt sowohl pur als auch zu Milchreis und Grießbrei, auf Eis oder einem Vanillepudding? Klare Antwort: Pflaumenkompott! Das kochen wir uns einfach selbst, denn das ist super einfach und perfekt, um Pflaumen aus dem Garten zu verarbeiten.

So einfach kochst du Pflaumenkompott

Pflaumenkompott schmeckt herrlich süß, leicht nach Zimt und ist die pure Konzentration des Sommers im Glas. Ist die warme Jahreszeit dann vorbei und der erste Herbststurm pustet durch die Straßen, freuen wir uns über das Kompott im Vorratsschrank und genießen es mit einer warmen Schüssel Grießbrei.

Bis zum Herbst ist es aber zum Glück noch ein bisschen. Bis dahin freuen wir uns über den Sommer mit all seinen Annehmlichkeiten. Und dazu gehört eben auch, Pflaumenkompott zu kochen. Dafür benötigst du frische Pflaumen (alternativ auch Zwetschgen), Zucker, eine Vanillestange und eine Zimtstange.

Wasche die Pflaumen gründlich, halbiere sie und entferne die Steine. Gib sie dann in einen Topf und füge Zucker, Vanilleschote und Zimtstange hinzu. Stelle die Pflaumen erst einmal beiseite und warte, bis Saft austritt. Danach gießt du Wasser hinzu und kochst die Pflaumen für 15 Minuten. Die Früchte sollten dabei weich werden und anfangen leicht zu zerfallen. Die Zeit in der die Pflaumen kochen kannst du nutzen, um die Gläser zu sterilisieren.

Sind die Pflaumen gut, füllst du sie mit einer Kelle in die Gläser bis zum Rand. Vergiss aber nicht, vorher die Vanillestange und den Zimt zu entfernen. Verschließe die Gläser und stelle sie zum Auskühlen auf den Kopf. Im Kühlschrank ist das Kompott etwa eine Woche haltbar.

Möchtest du, dass dein Kompott länger haltbar ist, musst du die abgefüllten Gläser noch einkochen. Lege dafür einen großen Topf mit einem Geschirrhandtuch aus und stelle die Gläser mit dem Kompott ebenfalls in den Topf. Fülle ihn dann mit Wasser, sodass etwa drei Viertel der Gläser bedeckt sind. Das Wasser sollte außerdem die gleiche Temperatur wie die Gläser haben. Koche alles auf und lass die Gläser für 30 Minuten in dem kochenden Wasser stehen. Danach kannst du sie mit Küchenhandschuhen vorsichtig herausnehmen und für mindestens sechs Stunden abkühlen lassen. In der Zeit bildest sich im Glas ein Vakuum und dein Kompott ist lange haltbar.

Warum du Gläser unbedingt sterilisieren solltest und welche Methoden dafür geeignet sind, erfährst du in unserem Leckerwissen-Ratgeber.

Suchst du nach Ideen, was du sonst noch aus Pflaumen zubereiten kannst? Dann probieren unbedingt diesen Pflaumenketchup oder einen Pflaumen-Gin. Auch über ein selbst gemachtes Pflaumenmus freust du dich.