Pflaumenkuchen mit Quark-Öl-Teig nach Familienrezept

Manchmal können Dinge polarisieren, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Die Wahl eines Pizzabelages zum Beispiel. Oder die Frage, welcher Kuchenboden sich am besten für Pflaumenkuchen eignet. Hefeteig, sagen die einen, während andere darauf bestehen, dass der einzig wahre Boden ein Rührteig ist. An dieser Stelle kommt dieses Rezept für Pflaumenkuchen mit Quark-Öl-Teig ins Spiel – meiner Meinung nach der beste Kuchenboden für die spätsommerlichen Früchte. Du glaubst mir nicht? Probier’s doch einfach mal aus!

Rezept für Pflaumenkuchen mit Quark-Öl-Teig

Pflaumenkuchen mit Quark-Öl-Teig ist in meiner Familie eine Tradition. Nach einigen Versuchen, missglückten Hefeteigen und trockenen Böden waren wir uns einfach einig: Dieser ist der beste! Quark-Öl-Teig ist im Gegensatz zum Hefeteig schnell im Ofen, denn er muss nicht gehen. Gleichzeitig hat er ein geringeres Risiko, trocken zu werden. Und er ist etwas weniger süß als ein Rührteig. Auf ganzer Linie ein Gewinn, wenn du mich fragst!

Für unser Rezept benötigst du nur wenige Zutaten, von denen du einige bestimmt bereits zu Hause hast: Quark, die Fettstufe richtet sich nach deinem Geschmack, Öl (ich verwende Rapsöl), Milch, Mehl, Backpulver, Zucker, eine Prise Salz und natürlich frische Pflaumen. Der Quark macht den Teig schön saftig und sorgt dafür, dass er auch nach dem Backen nicht austrocknet. Öl führt dazu, dass der Teig geschmeidig wird und verleiht ihm eine leichte Kruste. So ist Pflaumenkuchen mit Quark-Öl-Teig ein ganz besonders köstlicher Spätsommergenuss.

Am besten schmeckt Pflaumenkuchen mit Quark-Öl-Teig im Kreise der Familie bei einem Kaffee und Kuchen-Gelage im Garten. Ich persönlich mag ihn gern mit einem ordentlichen Schlag Sahne. Wer ganz edel ist, kann auch eine Kugel Vanilleeis dazugeben. In der Kombination mit den saftigen, süß-säuerlichen Pflaumen schmeckt das einfach herrlich und erinnert mich sofort an meine Kindheit. Backe dieses Rezept am besten schnell nach und schaffe deine eigenen Erinnerungen!

Neben diesem Kuchen haben wir bei Leckerschmecker auch noch den Pflaumenkuchen aus der Kastenform zu bieten, der sich perfekt zum Mitnehmen eignet. Der Pflaumen-Pie leht an einen amerikanischen Klassiker an. Und ganz klassisch lieben wir auch den Pflaumenkuchen vom Blech.