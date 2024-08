Pflaumensorbet selber machen: Dafür brauchst du nur 4 Zutaten

Das Gute daran, dass wir schon August haben und sich der Sommer immer weiter seinem Ende zuneigt? Die Pflaumensaison beginnt! Wir erfreuen uns gerne an den lilafarbenen Früchten und probieren aus, was man so alles aus ihnen machen kann. Dabei kam auch dieses Pflaumensorbet auf den Tisch und lass uns dir eines sagen: Das schmeckt richtig gut! Hier ist das einfache Rezept – funktioniert sogar ohne Eismaschine!

Pflaumensorbet: fruchtiger Sommergruß im Eisbecher

Dieses Pflaumensorbet ist ein wahres Wunder: Es besteht aus nur zwei Hauptzutaten – oder drei, aber dazu später mehr – lässt sich fix vorbeireiten und kann bereits nach zwei Stunden genossen werden. Und das alles ohne Eismaschine! Kannst du nicht glauben? So ging es mir zuerst auch, aber das Endergebnis spricht für sich: cremig, süß und fruchtig ist es und der Geschmack der reifen Pflaumen steht im Vordergrund. Einfach lecker!

Wir verwenden für dieses Eis am liebsten Pflaumen, denn sie schmecken säuerlich-fruchtig. Aber auch Zwetschgen funktionieren hervorragend. Die zweite Zutat: Gelierzucker. Dieser sorgt für eine besonders cremige Textur. Unser Pflaumensorbet stellt die Frucht in den Vordergrund und zelebriert sie nicht nur durch seine wunderschöne lila Farbe, sondern auch durch seinen reinen Geschmack.

Und nun, wie versprochen, zur dritten Zutat: Magst du es etwas ausgefallener, kannst du Gewürze hinzufügen. Zu Pflaumen passt Zimt immer besonders gut, Vanille ist ebenfalls ein guter Freund der Frucht. Noch nicht ausgefallen genug? Kein Problem! Hast du Lust auf Experimente, probiere es doch mal mit etwas schwarzem Pfeffer, Zitronenschale oder auch einem Lorbeerblatt. Du wirst sehen, dein Pflaumensorbet bietet eine gute Basis für vielerlei Aromaten. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Der Sommer ist zu kurz, um kein Eis zu essen! Mit Leckerschmecker findest du immer wieder neue Rezepte, die du vielleicht noch nicht kennst. Probiere unser Rezept für Lavendel-Eis oder genieße ein spritziges Aperol-Eis. Magst du es richtig ausgefallen, ist auch ein Zucchini-Eis am Stiel eine abgefahrene Option, die dich begeistern wird.