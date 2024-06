Kuchen mit Wackelpudding: Philadelphia-Torte

Heute backen wir eine Philadelphia-Torte. Dieser No-bake-Kuchen ähnelt einen Cheesecake, doch hat er einen besonderen Kniff: Seine Creme wird mit Götterspeise, auch Wackelpudding genannt, gefestigt und bekommt so den Geschmack, den du ihr geben willst. Perfekt für warme Frühlingstage!

Philadelphia-Torte: Kuchen ohne Backen

Essen hat die Fähigkeit, Erinnerungen zu konservieren. Schnell schmeckt Graubrot mit Käse so nach einem Besuch bei den Großeltern und Tiramisu nach einem regnerischen Nachmittag in Rom. So ist es für mich mit Philadelphia-Torte. Die schmeckt nach Kindergeburtstag und Schatzsuche. Als Kind habe ich diesen Kuchen über alles geliebt und ihn mir jedes Jahr gewünscht. Mein Vater zog daraufhin eine gelbe Rezeptkarte aus der blauen Rezepte-Kiste und legte los.

Philadelphia-Torte funktioniert im Grunde wie ein No-bake-Cheesecake: Sie hat einen festen, süßen Boden und eine frische Creme, die im Kühlschrank fest wird. Der Boden besteht hierbei aus Löffelbiskuits und Butter und wird dadurch besonders knusprig.

Die Zubereitung der Creme ist einfach und dabei kommt eine besondere Zutat zum Einsatz: Wackelpudding. Das Pulver wird angerührt wie für normalen Pudding und dann mit dem Frischkäse vermischt. Dadurch kannst du selber entscheiden, wonach deine Torte schmecken soll. Mein Favorit war immer Waldmeister, der super zum Frühling passt, aber auch Zitrone gibt einen frischen Geschmack.

Bereite deine Philadelphia-Torte am besten einen Tag vor dem vor, an dem du sie brauchst. Dann kann sie im Kühlschrank richtig schön fest werden und du hast keinen Stress. Apropos Stress: Um diesen bei der Lagerung des Kuchens zu vermeiden, achte darauf, ihn an einem nicht zu warmem Ort stehen zu haben. Ein Kuchenbuffet in der Sonne kann dazu führen, dass die Creme sich verflüssigt. Also worauf wartest du noch? Bereite noch heute eine Philadelphia-Torte zu und schaffe wunderbare Erinnerungen!

