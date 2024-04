Nudeln: Pink Pasta sind ein Farbspektakel auf deinem Teller

Pink Pasta, auch als Rote Bete Pasta bekannt, ist ein rosafarbener Traum, der sowohl den Gaumen als auch das Auge begeistert. Wir zeigen dir, wie du sie zu Hause nachkochen kannst und deinem Essen damit einen besonderen Farbakzent gibst!

Pink Pasta: Make it pink!

Am besten ist Pink Pasta, wenn du frische Rote Bete verwendest. Frisch geerntet ist ihr erdig-süßer Geschmack am intensivsten. Frische Rote Bete bekommst du auf dem Markt oder auch in gut sortierten Supermärkten.

Ein interessanter Hintergrundfakt über die Rote Bete: Sie ist nicht nur für ihre beeindruckende Farbe und ihren Geschmack bekannt, sondern auch für ihre zahlreichen gesundheitlichen Vorteile. Dank ihrer Reichhaltigkeit an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien wird sie oft als Superfood bezeichnet. Sie eignet sich besonders gut für Menschen, die unter Diabetes leiden. Daher sieht Pink Pasta nicht nur toll aus, sondern ist auch richtig gesund!

Falls du die Idee, die Pink Pasta mit einer cremig-bunten Soße zu vermischen, toll findest, aber kein Rote-Bete-Fan bist, keine Sorge! Hier sind drei Varianten des leckeren Gerichts.

Varianten der Pink Pasta

Süßkartoffel-Pasta : Anstelle der Roten Bete nutzt du in dieser Variante Süßkartoffeln, um eine leicht süßliche Note in deine Pasta zu bringen. Koche die Süßkartoffeln, bis sie weich sind und püriere sie dann mit Sahne oder Pflanzenmilch, ähnlich wie bei der Rote-Bete-Variante. Die Süßkartoffel-Pasta erhält eine wunderschön orangene Farbe und bietet ein harmonisches Zusammenspiel aus Süße und Herzhaftigkeit. Für ein noch ausgeprägteres Geschmacksprofil empfehle ich, geröstete Pinienkerne als Garnierung hinzuzufügen.

: Anstelle der Roten Bete nutzt du in dieser Variante Süßkartoffeln, um eine leicht süßliche Note in deine Pasta zu bringen. Koche die Süßkartoffeln, bis sie weich sind und püriere sie dann mit Sahne oder Pflanzenmilch, ähnlich wie bei der Rote-Bete-Variante. Die Süßkartoffel-Pasta erhält eine wunderschön orangene Farbe und bietet ein harmonisches Zusammenspiel aus Süße und Herzhaftigkeit. Für ein noch ausgeprägteres Geschmacksprofil empfehle ich, geröstete Pinienkerne als Garnierung hinzuzufügen. Avocado-Creme-Pasta : Anstatt der Roten Bete nimmst du reife Avocados. Halbiere sie, entferne den Kern und löffele das Fruchtfleisch in einen Mixer. Füge ein wenig Zitronensaft, Salz und Pfeffer hinzu und püriere die Mischung, bis sie glatt ist. Die Avocado-Creme-Pasta hat eine erfrischend grüne Farbe und bietet ein samtig-weiches Mundgefühl. Abgerundet wird das Ganze mit einigen Chili-Flocken für eine leichte Schärfe.

: Anstatt der Roten Bete nimmst du reife Avocados. Halbiere sie, entferne den Kern und löffele das Fruchtfleisch in einen Mixer. Füge ein wenig Zitronensaft, Salz und Pfeffer hinzu und püriere die Mischung, bis sie glatt ist. Die Avocado-Creme-Pasta hat eine erfrischend grüne Farbe und bietet ein samtig-weiches Mundgefühl. Abgerundet wird das Ganze mit einigen Chili-Flocken für eine leichte Schärfe. Rucola-Walnuss-Pasta: Für eine herzhafte und nussige Note in deinem Gericht ersetzt du die Rote Bete durch Rucola und Walnüsse. Für diese Variante benötigst du frischen Rucola, den du zusammen mit gerösteten Walnüssen, einem Schuss Olivenöl, Salz und Pfeffer in einem Mixer zu einem Pesto verarbeitest. Die Rucola-Walnuss-Pasta hat eine intensiv grüne Farbe und ein ausgeprägtes Geschmacksprofil, das von der Schärfe des Rucolas und der herzhaften Tiefe der Walnüsse geprägt ist. Einige geriebene Parmesanspäne können als abschließende Garnierung dienen.

Lust auf mehr einfache Pastagerichte? Dann probiere auch unsere Spaghetti all’Assassina oder French-Onion-Pasta. Auch der Klassiker Fettuccine Alfredo ist köstlich.

Pink Pasta keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Rote Bete

250 g Pasta Spaghetti oder Penne

Salz nach Geschmack

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

150 ml (vegane) Sahne

Pfeffer

2 EL Olivenöl

Frischer Basilikum zur Deko Zubereitung Koche die Rote Bete gar. Lass sie kurz abkühlen und schälesie dann.

Koche dann deine Pasta in ausreichend gesalzenem Wasser al dente.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und würfele beides. Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und schwitze beides an.

Schneide die Rote Bete in grobe Stücke und püriere sie zusammen mit der Sahne und dem Zwiebel-Knoblauch-Gemisch. Gib alles zurück in die Pfanne und lass es kurz warm werden. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Wenn deine Pasta al dente ist, gib sie zur Soße und schwenke alles durch. Garniere mit frischem Basilikum oder Rucola.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.