Warum du diese Pistazien-Carbonara sofort ausprobieren solltest

Carbonara ist ein Klassiker unter den Nudelgerichten. In vielen Ländern, vor allem außerhalb Italiens, wird Sahne hinzugefügt, um die Soße cremiger zu machen. In Italien gilt dies jedoch als Abweichung vom Originalrezept und ist dort eher verpönt. Nichtsdestotrotz gibt es viele Variationen dieses Nudelgerichts, darunter diese cremige Pistazien-Carbonara. Wir sind verrückt nach ihr.

Pistazien-Carbonara: cremig, nussige Variante des Klassikers

Carbonara ist ein klassisches italienisches Pasta-Gericht, das ursprünglich aus der Region rund um Rom stammt. Traditionell besteht eine authentische Carbonara aus nur wenigen Zutaten: Guanciale (luftgetrocknete Schweinebacke), Pecorino-Käse, Eigelb und schwarzem Pfeffer. Keine Sahne, keine Zwiebeln und kein Knoblauch – das unterscheidet die echte italienische Carbonara von vielen Abwandlungen, die außerhalb Italiens verbreitet sind.

Auch Zwiebeln und Knoblauch werden oft in Carbonara-Gerichten außerhalb Italiens verwendet, um dem Gericht mehr Tiefe und Aroma zu verleihen. In vielen Rezepten wird auch der typische Guanciale durch normalen Speck ersetzt. Das ist zwar eine praktische Lösung, aber der Geschmack unterscheidet sich vom Original, da Speck in der Regel salziger und weniger würzig ist.

Für die Pistazien-Carbonara halten wir uns stark an das Originalrezept und verzichten ebenso auf Sahne. Hinein kommen Pistazien, Speck, Pecorino, Eigelbe sowie Salz und Pfeffer.

Zuerst musst du die Pistazien fein mahlen und die Nudeln al dente kochen. Die gemahlenen Pistazien werden dann für die Soße mit den Eigelben, dem Käse und ein wenig Nudelwasser vermengt. Jetzt brauchst du nur noch den Speck in einer Pfanne anzubraten und anschließend die Nudeln und Soße dazuzugeben. Serviere die Pistazien-Carbonara bei Bedarf noch mit Käse und Kräutern.

Wir lieben sowohl die klassische italienische Carbonara als auch ihre vielen leckeren Varianten. Diese französische Carbonara schmeckt fast noch besser als der Klassiker.

Und auch diese Zucchini-Carbonara solltest du noch heute ausprobieren! Mit würzigen Chorizos bekommt der italienische Klassiker einen spanischen Twist.