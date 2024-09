Pistazien-Cookies aus 6 Zutaten: Knusperspaß zum Vernaschen

Lust auf etwas Süßes? Wir können dir diese knusprigen Pistazien-Cookies empfehlen. Fürs Backen der Kekse brauchst du nur sechs Zutaten und etwas Zeit. Wir verraten dir Schritt für Schritt, wie’s geht.

Knusprige Pistazien-Cookies: schnell vernascht

Cookies sind super, wenn sich der kleine Hunger am Vor- oder Nachmittag meldet. Für eine richtige Mahlzeit ist es noch zu früh, aber irgendetwas Kleines möchte man schon verputzen. Da kommen unsere Pistazien-Cookies wie gerufen. Sie sind ideal zum Teilen, lassen sich super zur Arbeit mitnehmen oder im Home Office vernaschen. Dazu eine Tasse Tee oder Kaffee, schon ist die süße Pause perfekt.

Zunächst musst du für die Pistazien-Cookies ungesalzene Pistazien mahlen, aber nicht zu fein. Das gelingt beispielsweise in einem Standmixer. Achte darauf, dass noch ein paar Stückchen übrig bleiben, das verleiht den Cookies nämlich extra Crunch.

Im nächsten Schritt schlägst du zimmerwarme Butter mit Mandelaroma, Zucker und Vanillezucker schaumig. Dazu kommen im Anschluss Mehl und die zerkleinerten Pistazien. Alles zusammen wird zu einem geschmeidigen Teig vermengt. Forme diesen zu einer Kugel, wickele ihn in Folie und lass ihn eine Stunde im Kühlschrank ruhen. In der Zwischenzeit kannst du schon einmal Kaffee kochen oder Tee aufbrühen.

Tipp: Du kannst nicht so lange waren? Backe die Pistazien-Cookies schon am Vortag und verpacke sie luftdicht in einer Keksdose. Sie halten sich mehrere Tage. So ist immer ein süßer Snack in greifbarer Nähe, wenn der Magen grummelt.

Nach der Kühlzeit formst du aus dem Teig etwa 35 kleine Kugeln. Diese musst du mit etwas Abstand auf einem Blech platzieren, das du zuvor mit Backpapier ausgelegt hast. Drücke die Kugeln etwas flach und schiebe das Blech anschließend in den Ofen. Am besten backst du die Pistazien-Cookies in zwei Durchgängen, damit die Kekse nicht zu eng auf einem Blech liegen.

Knusperspaß im Anmarsch: Probiere als Nächstes unbedingt unsere Lavendel-Meersalz-Cookies! Richtig lecker sind außerdem unsere Apple Pie Cookies und unsere Mandelkekse mit Marmelade. Mhmm, köstlich!