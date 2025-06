Pistazien-Erdbeer-Tiramisu: Klassiker mit sommerlichem Twist

Das Beste an einem guten Essen ist doch immer das Dessert, oder? Auch wir von Leckerschmecker sagen zu einem leckeren Nachtisch selten nein. Unser aktueller Favorit passt perfekt zur Erdbeer-Saison: ein Pistazien-Erdbeer-Tiramisu. Und so bereutest du es zu!

Rezept für Pistazien-Erdbeer-Tiramisu

Das Tiramisu gehört wohl zu den bekanntesten Süßspeisen der italienischen Küche. Für dieses Rezept haben wir uns den Klassiker vorgenommen und ihm ein sommerlich-frisches Upgrade verliehen. Das Ergebnis kann sich sehen und vor allem schmecken lassen. Hier ist das Rezept für ein Pistazien-Erdbeer-Tiramisu.

Für die Tiramisu-Version mit Erdbeeren und Pistazien brauchst du wie gewohnt ebenfalls Löffelbiskuit und Mascarpone. Dazu kommen gehackte Pistazien, frische Erdbeeren, eine Pistaziencreme sowie Zucker und Eier. Dann geht’s auch schon los.

Eine typische Tiramisuzutat ist ein Amaretto. Auf den verzichten wir bei unserer Variante und verwenden stattdessen einen selbst gemachten Erdbeersirup, in den wir die Löffelbiskuits tunken. So können wirklich alle von dem leckeren Tiramisu naschen.

Putze also zuerst die Erdbeeren und schneide sie in Stücke. Das abgeschnittene obere Ende mit dem Grün gibst du zusammen mit Zucker und Wasser in einen Topf und kochst alles gut auf. Entferne das Grün und lass den Sirup abkühlen.

Für die Creme schlägst du Eigelb schaumig und rührst Mascarpone und Pistaziencreme unter. Schlage das Eiweiß steif und hebe es unter die Mascarpone-Pistazien-Masse. Dann tunkst du die Biskuits in den Sirup und legst dien Boden einer Auflaufform damit aus. Streiche eine Schicht der Pistaziencreme obendrauf und verteile geschnittene Erdbeeren sowie gehackte Pistazien darüber. Dann wiederholst du alles noch einmal.

Stelle das fertige Dessert vor dem Servieren noch für mindestens drei Stunden in den Kühlschrank.

Pistazien-Erdbeer-Tiramisu Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Kühlzeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x Für das Tiramisu: 500 g frische Erdbeeren

3 Eier

600 g Mascarpone zimmerwarm

200 g gesüßte Pistaziencreme leicht erwärmt

30 Löffelbiskuits

80 g gehackte Pistazien Für den Sirup: Erdbeerreste

300 ml Wasser

100 g Zucker Zubereitung Wasche die Erdbeeren. Entferne das Grün, schneide die Beeren in Stücke und stelle sie beiseite.

Bereite aus den Erdbeerabschnitten, Wasser und Zucker einen Sirup zu. Gib die Zutaten in einen Topf, koche alles kurz auf und lass den Sirup anschließend abkühlen.

Trenne die Eier und gib die Eigelbe in eine Schüssel. Schlage sie mit einem Schneebesen oder Handrührgerät solange schaumig, bis sie hell und luftig werden. Füge die Mascarpone und die Pistaziencreme 🛒 hinzu und verrühre alles gut miteinander.

Schlage das Eiweiß steif und hebe es vorsichtig unter die Ei-Mascarpone-Pistazien-Masse.

Tauche die Löffelbiskuits kurz in den Sirup und lege den Boden einer Auflaufform damit aus.

Streiche eine Schicht der Creme auf die Biskuits und verteile dann geschnittene Erdbeeren sowie gehackte Pistazien darauf. Wiederhole den Vorgang noch einmal.

Stelle das Tiramisu für mindestens drei Stunden in den Kühlschrank. Hole es vor dem Verzehr rechtzeitig wieder heraus und genieße es raumtemperiert.

