Das Beste aus zwei kulinarischen Welten: Wenn ein italienischer Klassiker auf eine deutsche Traditionszutat trifft, dann kommen leckere Pizzakartoffeln dabei heraus. Sie sind die perfekten Kandidaten fürs Resteessen, etwa wenn vom Vorabend noch Pellkartoffeln übrig sind. Aber selbstverständlich schmeckt dieses Rezept der Fusionsküche auch mit frisch gekochten Knollen.

Kreatives Rezept für Pizzakartoffeln

Vor allem kleine hungrige Mäuler lieben Pizzakartoffeln, weshalb sie ein tolles Gericht für den nächsten Kindergeburtstag sind. Aber auch die Großen können von dieser ganz besonderen Zubereitungsform der Deutschen liebsten Knolle nicht genug bekommen.

Was die Pizzakartoffeln so besonders macht? Sie werden gefüllt und überbacken, und die Füllung ist dank der Kombination aus Kartoffelstampf, Crème fraîche und Parmesan ein würziger Genuss. Hinzu kommen typische Pizzazutaten wie Tomaten, Speck, Kräuter und geriebener Käse. Das Ganze kommt dann noch in den Ofen und wird gebacken – eben wie bei einer richtigen Pizza.

Übrigens kannst du all diese Zutaten auch in der veganen Variante nutzen und aus den Pizzakartoffeln im Handumdrehen einen leckeren Veggie-Snack machen. Statt Speck bietet sich beispielsweise Räuchertofu an. Der überzeugt dank seines würzigen Aromas und macht sich ebenso gut als Zutat für veganen Flammkuchen oder Veggie-Rührei.

Kartoffeln sind einfach toll – und wir bei Leckerschmecker greifen gern auf diese Lieblingszutat zurück. So haben wir mit dir bereits einen indischen Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße gebacken oder knusprige Parmesan-Kartoffeln aus dem Ofen geholt und verputzt. Und auch diese gefüllten Ofenkartoffeln mit Mozzarella kommen aus der Röhre. Aber zuerst wandern da jetzt erst einmal unsere Pizzakartoffeln hinein. Lass dir diese außergewöhnliche Kombination nicht entgehen!