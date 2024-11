So einfach machst du Pizzaschnecken aus einer TK-Pizza

Eine Tiefkühlpizza einfach nur in den Ofen schieben, bis sie fertig gebacken ist und dann essen? Das ist uns viel zu langweilig. Da geht doch noch mehr. Das dachte sich auch unser Leckerschmecker-Koch Oli und kreierte aus der gewöhnlichen TK-Pizza kurzerhand leckere Pizzaschnecken, die ab sofort auf keinem Party-Büffet mehr fehlen dürfen.

So einfach: Pizzaschnecken aus TK-Pizza

Pizzaschnecken aus TK-Pizza zuzubereiten ist so einfach, dass man es schon gar nicht mehr Rezept nennen darf. Alles was du brauchst sind zwei Zutaten: eine TK-Pizza und geriebener Käse. Wähle einfach eine Pizza nach deinem Geschmack. Lass sie antauen und rolle sie dann wie einen Wrap zusammen. Die Rolle schneidest du in zwei bis drei Zentimeter breite Stücke, die du in die Mulden eines Muffinblechs legst. Streue etwas geriebenen Käse darüber und backe sie für rund 20 Minuten im vorgeheizten Backofen.

Natürlich kannst du den Pizzaschnecken aus TK-Pizza noch zusätzliche Aromen verleihen. Belege die Pizza vor dem Zusammenrollen einfach mit weiteren Lieblingszutaten. Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Das Tolle an unseren einfachen 2-Zutaten-Pizzaschnecken: Sie sind in Windeseile zubereitet. Du brauchst ein kulinarisches Mitbringsel für ein Partybüffet? Mache TK-Pizzaschnecken! Dein Kind soll eine Kleinigkeit zum Schulfest beisteuern? Dann sind unsere Pizzaschnecken die Idee! Es haben sich spontan Gäste angekündigt und du hast keine Zeit zum Kochen? Zaubere schnell ein paar Pizzaschnecken. Eine Tiefkühl-Pizza hast du sicher zu Hause in deinem Froster.

Dürfen es noch mehr Ideen aus Pizza sein? Eine TK-Pizza ist nämlich vielseitiger als gedacht. Bereite doch mal einen Tiefkühlpizza-Kuchen mit Pulled Pork zu. Mit TK-Pizza kannst du übrigens auch diese drei Pizza-Rezepte ausprobieren. Und möchtest du eine Pizza selber backen, solltest du diese fünf Tipps für die perfekte Pizza kennen.