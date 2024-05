Pizzaschnitzel: eine sagenhafte Kombination – unbedingt nachkochen

Du magst Schnitzel und Pizza? Dann pass jetzt gut auf, denn wir zeigen dir, wie du die beiden Köstlichkeiten miteinander kombinieren kannst. Eine knusprige Panade, zartes Fleisch, geschmolzener Käse und Tomaten in einem Gericht – was will man mehr? Vorhang auf für das Pizzaschnitzel!

Rezept für Pizzaschnitzel: einfach lecker

Sowohl Pizza als auch Schnitzel stehen auf der Liste der Lieblingsgerichte bei vielen ganz weit oben. 2023 wurden allein in Deutschland 409.258 Tonnen TK-Pizza verkauft. Das ergibt einen Pro-Kopf-Konsum von fünf Kilogramm pro Person. Nicht mit eingerechnet sind da die Pizzen, die zu Hause selbst gemacht oder im Restaurant gegessen wurden.

Zwar ist der Fleischkonsum in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen, doch wenn es auf den Tisch kommt, steht das Schnitzel – egal ob vom Kalb oder vom Schwein – oft ganz oben auf der Speisekarte.

Die Zubereitung des Pizza-Schnitzels beginnt mit einem zarten Schnitzel, das in einer heißen Pfanne mit Öl goldbraun angebraten wird. Anschließend kommen Tomatensoße, Tomatenscheiben, geriebener Käse und Gewürze wie Oregano, Thymian und Knoblauch oben drauf und alles zusammen wandert für eine Viertelstunde in den Ofen.

Wie auch bei einer ganz normalen Pizza kannst du das Pizzaschnitzel ganz deinem Geschmack anpassen und es zusätzlich mit Pilzen, Zwiebeln oder auch Oliven belegen. Erlaubt ist, was schmeckt oder du gerade so im Kühlschrank hast.

Worauf wartest du jetzt noch? Heize Ofen und Pfanne vor und lass dir dein Pizzaschnitzel schmecken!

