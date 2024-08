Diese gefüllten Pizzawaffeln mit Schinken und Käse sind unschlagbar

Du liebst es, herzhaft zu frühstücken? Dann kommen diese Pizzawaffeln gerade richtig. Sie verwandeln jeden noch so müden Morgen in einen Genussmoment und sagen deiner Müdigkeit den Kampf an. Wer den ersten Bissen nimmt, bekommt sofort gute Laune und Energie für den Tag, wetten?

Gefüllte Pizzawaffeln: leckerer Snack aus dem Waffeleisen

Aber unsere Pizzawaffeln schmecken nicht nur morgens zum Frühstück, sondern sind auch ein feines Mittag- oder Abendessen. Noch besser: Serviere sie als Snack zum Kindergeburtstag! Die Kids werden die herzhaft belegten Waffeln lieben und freuen sich, sie selbst zu belegen. Der Duft von zerlaufenem Käse zieht die Rasselbande schneller an, als du „Es gibt Pizzawaffeln“ rufen kannst.

Um die herzhaften Sandwiches zuzubereiten, brauchst du zunächst einen Waffelteig. Der unterscheidet sich nicht großartig von der süßen Variante. Natürlich verzichten wir aber auf Zucker und geben stattdessen Salz und etwas Paprikapulver hinzu. Wenn du alle Zutaten verrührt hast und keine Klumpen mehr in der Schüssel sind, kannst du aus dem Teig acht Waffeln backen.

Als Belag für unsere Pizzawaffeln haben wir uns für Schinken, Käse und Paprika entschieden. Und natürlich Pizza- oder Tomatensoße, klar. Die gibt’s fertig im Glas, aber du kannst auch Reste vom letzten Pastaessen verwenden. Selbstverständlich passen aber auch andere Zutaten und du kannst dir deine Waffeln so belegen, wie du magst. Baue daraus eine Art Sandwich, indem du je eine Waffel mit den Zutaten belegst und dann eine zweite oben drauf legst. Das Ganze wandert dann noch einmal kurz ins Waffeleisen, damit der Käse schön zerlaufen kann. Und dann darf losgefuttert werden. Aber Achtung: heiß!

