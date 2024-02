Na, was gibt’s am Wochenende zu naschen? Die freien Tage der Woche bieten sich an, um gemütlich zusammenzusitzen und ein Stück Kuchen zu futtern. Ob in kleiner Runde oder großer Gesellschaft, wer gemeinsam etwas Süßes ist, der fühlt sich wohl – wegen der Nascherei und wegen der netten Geselligkeit.

Es gibt nur wenige Düfte, die so verführerisch sind wie der von frisch gebackenem Hefeteig, der sich durch die Küche schlängelt und unsere Sinne betört. Und wenn dieser Hefeteig dann noch durch cremigen Vanillepudding und süßsaure Waldbeeren bereichert wird, gibt es kaum etwas Besseres. Heute zeigen wir dir, wie man einen saftigen Plunder-Kuchen aus Hefeteig zubereitet. Supereinfach, aber kulinarisch eine Offenbarung. Der schmeckt besser als jeder Plunder vom Konditor.

In Zukunft wirst du dir kein Plundergebäck mehr beim Bäcker kaufen, denn kein Hefegebäck kann es mit unserem köstlichen Plunder-Kuchen aufnehmen. Dieser fluffige Hefeteig in Verbindung mit der Süße des Vanillepuddings und der Säure der Waldbeeren ist einfach nur der Wahnsinn. Gutes Gelingen!