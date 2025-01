Cremiger Plunderkuchen mit Vanillepudding wie vom Profi

Was steht am Wochenende auf dem Naschplan? Die freien Tage bieten die perfekte Gelegenheit, um sich gemütlich zusammenzusetzen und ein Stück Kuchen zu genießen. Ob im kleinen Kreis oder mit vielen Freunden, gemeinsam etwas Süßes zu essen, sorgt für Wohlbefinden – dank der Leckerei und der angenehmen Gesellschaft. Wie wäre es also mit einem Plunderkuchen?

Es gibt nur wenige Düfte, die so verführerisch sind wie der von frisch gebackenem Hefeteig, der sich durch die Küche schlängelt und unsere Sinne betört. Und wenn dieser Hefeteig dann noch durch cremigen Vanillepudding und süßsaure Waldbeeren bereichert wird, gibt es kaum etwas Besseres. Heute zeigen wir dir, wie man einen saftigen Plunder-Kuchen aus Hefeteig zubereitet. Supereinfach, aber kulinarisch eine Offenbarung. Der schmeckt besser als jeder Plunder vom Konditor.

Tipp: Für den Plunderkuchen verwendest du am besten eine Springform 🛒 mit einem Durchmesser von 19 Zentimetern.

In Zukunft wirst du dir kein Plundergebäck mehr beim Bäcker kaufen, denn kein Hefegebäck kann es mit unserem köstlichen Plunderkuchen aufnehmen. Dieser fluffige Hefeteig in Verbindung mit der Süße des Vanillepuddings und der Säure der Waldbeeren ist einfach nur der Wahnsinn. Gutes Gelingen!

Lust auf mehr Kuchen aus der Leckerschmecker-Backstube? Wir können dir auch einen klassischen Hefekuchen vom Blech oder einen Mohnkuchen mit Streuseln empfehlen.

Plunderkuchen 4.08 ( 56 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien 1 Springform, Durchmesser: 19 cm Zutaten 1x 2x 3x 2 Rollen Hefeteig

200 g tiefgefrorene Waldbeeren

75 g Zucker

150 ml Wasser

350 g Vanillepudding

2-3 EL Aprikosengelee

2 EL Zuckerguss

2 EL Mandelsplitter Zubereitung Koche zunächst die Waldbeeren mit Zucker und Wasser auf. Püriere sie dann mit einem Pürierstab fein und lass die Masse dabei leicht abkühlen.

Bestreiche beide Hefeteige dünn mit der Beerenmasse und rolle sie wieder zu je einer Rolle zusammen. Schneide die Rollen in ca. 1 cm breite Schnecken. Insgesamt sollten es ca. 25 Schnecken sein.

Bedecke den Boden einer Springform mit den Schnecken und gieße den Vanillepudding darüber.

Lege eine weitere Schicht Schnecken in die Springform und drücke sie schön fest. Achte aber darauf, dass in der Mitte ein Loch zurückbleibt. Schiebe die Springform danach bei 170 °C Ober- und Unterhitze für 45 Minuten in den Ofen.

Bestreiche den Plunder-Kuchen mit Aprikosengelee und verteile darauf noch Zuckerguss-Streifen sowie Mandelsplitter.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.