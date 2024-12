Praktisch: So machst du pochierte Eier in der Heißluftfritteuse

Was wir nicht schon alles in der Heißluftfritteuse zubereitet haben: Muffins und Churros, Bratkartoffeln und sogar eine Suppe. Jetzt widmen wir uns einem echten Frühstücksklassiker und zaubern pochierte Eier aus der Heißluftfritteuse. Wie das geht, verraten wir dir gerne.

Pochierte Eier in der Heißluftfritteuse zubereiten

Es klingt verrückt, aber du kannst tatsächlich pochierte Eier in der Heißluftfritteuse zubereiten. Wem die Zubereitung im Topf bisher also nie so ganz gelungen ist, der probiert es einfach mal mit dieser Methode.

Pochierte Eier sind echte Klassiker im Frühstückslokal, leider aber oft auch ziemlich teuer. Die Lösung: Bereite dir das Trendfrühstück ganz leicht zu Hause zu. Die fluffigen Eier schmecken wunderbar auf einer Scheibe Sauerteigbrot, die du unter anderem noch mit Avocado oder gebratenen Pilzen belegen kannst.

Um pochierte Eier aus der Heißluftfritteuse zu machen, brauchst du natürlich neben einer Heißluftfritteuse auch Eier. Außerdem benötigst du eine oder mehrere runde Mini-Auflaufförmchen🛒, etwa wie du sie auch für Crème brûlée verwendest. Und so gelingt das Frühstücksei: Stelle die Auflaufformen zunächst nur mit etwas Wasser gefüllt in den Airfryer. Nach ein paar Minuten nimmst du sie wieder heraus und schlägst ein Ei in jede Form. Nun wandern die Förmchen abermals in die Fritteuse. Löse anschließend die Eier mit einem Spatel aus der Form und hebe sie behutsam, zum Beispiel mit einer Schaumkelle, heraus. Serviere die pochierten Eier aus der Heißluftfritteuse am besten sofort, wenn sie noch warm sind.

Achtung: Beim Herausnehmen der Formen aus dem Korb des Airfryers solltest du vorsichtig sein, damit du dich nicht verbrennst. Nimm am besten eine Küchenzange oder Topflappen zur Hilfe.

Lust auf weitere Eierspeisen? Wir zeigen dir, wie gut schottische Eier aus dem Airfryer schmecken oder wie du ein herkömmliches Frühstücksei in der Heißluftfritteuse kochen kannst. Zum Frühstück schmecken aber beispielsweise auch Bagel aus dem Airfryer.

Pochierte Eier aus der Heißluftfritteuse Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien 1 Heißluftfritteuse

2 runde Mini-Auflaufförmchen Zutaten 1x 2x 3x Butter zum Einfetten

2 Eier

6 EL Wasser Zubereitung Fette die Auflaufförmchen mit Butter ein. Gib anschließend je 3 EL Wasser in jede Form.

Stelle die Förmchen bei 200 °C für 7 Minuten in die Fritteuse.

Schlage anschließend je 1 Ei in jede Form und stelle diese für weitere 4-5 Minuten bei 180 °C in die Fritteuse.

Hebe die Förmchen vorsichtig, z.B. mit einer Zange, aus der Fritteuse. Löse die Eier mit einem Spatel aus der Form und hebe sie vorsichtig aus dem Wasser. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen. Notizen Beachte, dass die Kochzeit je nach Fritteuse und Auflaufform variieren kann. Ggf. musst du sie um 1-2 Minuten verlängern.

Verfeinere die Eier mit Salz, Pfeffer, Paprika, Chili oder anderen Gewürzen oder streue gehackten Schnittlauch darüber.

Die pochierten Eier schmecken zum Beispiel mit einer Avocado- oder Pilzstulle.

