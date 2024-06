Polnischer Hering-Apfel-Salat: gesunder Snack zur EM

Polen hat das erste Spiel gegen die Niederlande zwar verloren, mit diesem Hering-Apfel-Salat ist das Land aber einer klarer Gewinner. Der Sałatka ze śledzi z jabłkiem, wie der Heringssalat mit Apfel im Polnischen heißt, besteht aus Bismarckheringsfilets, Gurkenscheiben, Zwiebeln und Apfelstückchen. Verfeinert wird er mit Dill, Sahne und Zitronensaft. Klingt lecker? Dann leg gleich los!

Polnischer Heringssalat mit Apfel verzaubert deine Gäste

Polen ist bekannt für seine abwechslungsreiche Küche, die oft Herzhaftes mit Süßem kombiniert. Der polnische Heringssalat mit Apfel ist ein Klassiker, der gerne zu festlichen Anlässen oder in der Weihnachtszeit serviert wird, aber auch hervorragend zu einem Fußballfest passt. Denn er repräsentiert sein Herkunftsland auf schmackhafte Weise.

Die saftigen Äpfel liefern eine frische, süß-säuerliche Note, während die marinierten Heringe einen salzigen Geschmack beisteuern. Die Creme aus Sahne rundet das Ganze ab; Dill, Zwiebeln und Pfeffer fügen ein wenig Schärfe hinzu.

Hering ist reich an Omega-3-Fettsäuren, die gut für das Herz sind, während Äpfel Ballaststoffe für die Verdauung liefern. Die Gurken enthalten Vitamine der B-Gruppe, Vitamin C, Vitamin K sowie Kalium und Eisen. Der Heringssalat mit Apfel ist also nicht nur eine leckere Snack-Alternative, sondern auch eine sehr gesunde.

Probiere diesen Hering-Apfel-Salat aus und überrasche deine Familie und Freunde zum nächsten Spiel der polnischen Nationalmannschaft mit einem köstlichen Gericht, das auch noch superschnell zuzubereiten ist.

