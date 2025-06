Diesen Imbissklassiker zauberst du kinderleicht zu Hause nach

Der Döner: Kaum ein anderes Imbissgericht hat Deutschland so geprägt wie dieser Klassiker vom Drehspieß. Es gibt ihn in unzähligen Varianten und so ziemlich jeder hat wohl seinen ganz eigenen Favoriten mit Blick auf den Salat, die Soßen und natürlich die Frage aller Fragen: mit scharfer Soße oder ohne? Mit dieser Pomm-Döner-Bowl zauberst du dir herrliches Streetfood ganz einfach zu Hause.

Pomm-Döner-Bowl: Fast Food-Klassiker mit langer Geschichte

Der klassische Döner, wie du ihn kennst und er bei uns verbreitet ist, ist ein Paradebeispiel dafür, wie kulinarische Traditionen sich verändern, vermischen und neu erfunden werden können. Tatsächlich stammt der „Ur-Döner“ aus der Türkei, wo er als Kebap über offenem Feuer zubereitet und meist mit Reis oder Fladenbrot auf einem Teller serviert wurde.

In den 1970er-Jahren entstand dann in Berlin der Döner Kebap, wie man ihn heute kennt. Eine praktische, sättigende Mahlzeit für unterwegs, die mit verschiedenen Zutaten und Soßen in ein Brot gefüllt und von vielen Menschen heiß geliebt wird. Seitdem haben sich zahllose Variationen entwickelt. Ob mit Hühnchenfleisch, in vegan, im Dürüm eingewickelt und selbst die Soßen unterscheiden sich regional in Deutschland sehr.

Eine beliebte Variante ist der Pomm-Döner, der statt in einem Fladenbrot, in einer Pappbox serviert wird. Und wie der Name es schon verrät, gibt es statt Brot oder Reis eben Pommes dazu. Gerade in westdeutschen Städten und im Ruhrgebiet gehört der Pomm-Döner fest auf die Karte einer guten Imbissbude.

Mit dieser Pomm-Döner-Bowl bereitest du dir diese Aromenvielfalt kinderleicht in der eigenen Küche zu und hast die völlige freie Wahl, was hier für dich unverzichtbar an Gemüse ist und welche Soßen du zusätzlich noch möchtest. Gönn dir dieses schnell zubereitete Wohlfühlgericht und lass es dir schmecken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du jetzt Lust auf weitere Imbissklassiker hast, dann bist du bei Leckerschmecker an der richtigen Adresse. Wie wäre es als Nächstes mit einer herrlich-würzigen Currypfanne? Suchst du eine weitere Döner-Kreation, dann ist ein Pizza-Döner vielleicht das Richtige für dich. Oder du gibst ihm mit einem asiatischen Döner einen exotischen Twist.

Pomm-Döner-Bowl Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Kebap-Fleisch

400 g Pommes

1 Kopf Eisbergsalat

1 Schlangengurke

150 g Cherrytomaten

1 rote Zwiebel

150 g Rotkohl aus dem Glas

150 g Krautsalat

1 Knoblauchzehe

1 Zitrone

1 Bund Petersilie kraus

250 g griechischer Joghurt

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze (200 °C Umluft) vor.

Bereite das Kebap-Fleisch nach den Packungsangaben in einer Pfanne 🛒 zu und halte es anschließend warm.

Backe die Pommes im vorgeheizten Ofen für 15-20 Minuten, bis sie knusprig sind.

Bereite währenddessen das Gemüse vor. Schneide den Eisbergsalat klein und wasche ihn gründlich. Putze die Gurke und schneide sie in Scheiben. Wasche die Tomaten und halbiere sie. Schäle die Zwiebel und schneide sie in Ringe.

Gib alles zusammen mit dem Rotkohl und dem Krautsalat in eine große Schüssel und vermische es locker miteinander.

Ziehe den Knoblauch ab und zerkleiner ihn mit einer Knoblauchpresse. Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus. Wasche die Petersilie, schüttel sie trocken und schneide sie klein.

Vermenge Joghurt mit Knoblauch, der Hälfte des Zitronensaftes und Petersilie. Schmecke den Dip mit Salz und Pfeffer ab.

Teile die Salatmischung auf zwei Schüsseln auf. Verteile das Kebap-Fleisch darauf, gib die Pommes dazu und platziere einen guten Klecks des Joghurtdips am Rand der Schüsseln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.