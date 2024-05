Popcorn-Chicken: Knuspriger geht’s kaum!

Wie isst du am liebsten Hühnchen? Im Ganzen, nur die Brust, gebraten, gebacken, frittiert? Lass mich dir sagen, vollkommen egal, wie du dein Huhn bisher mochtest, wenn du einmal dieses Popcorn Chicken probiert hast, wirst du es nie wieder anders essen wollen.

Popcorn Chicken: besser als bei KFC

Popcorn Chicken ist schon ein ansprechender Name. Hört man ihn, schweifen die Gedanken gleich ab zu knusprigen Häppchen, die frisch frittiert und unheimlich lecker sind. Das muss keine Wunschvorstellung bleiben, wenn du erst einmal unser einfaches Rezept ausprobiert hast.

Popcorn Chicken tauchte erstmals in den 90er Jahren auf dem Menü der amerikanischen Fast-Food-Kette KFC auf. Diese Restaurants sind für ihre Gerichte und Snacks aus frittiertem Hähnchen bekannt. Allerdings ahnen wir vermutlich alle, was für eine Qualität das Fleisch hat, das dort verarbeitet wird. Deshalb zeigen wir dir heute, wie unheimlich einfach du die knusprigen Snacks aus besserem Hähnchenfleisch zubereiten kannst.

Das Geheimnis für Popcorn Chicken, das nicht nur knackig, sondern innen auch noch saftig ist, liegt darin, die Hähnchenstücke vor der weiteren Zubereitung in Buttermilch zu marinieren. Die darin enthaltene Säure macht das Fleisch zart und sorgt so für Hochgenuss bei jedem Bissen. Wichtig auch für den vollendeten Geschmack: die Gewürzmischung. Diese kommt mit in die Panade des Huhns und macht es würzig-aromatisch. Sie besteht aus Knoblauch, Paprika, Chili und Pfeffer. Das Chilipulver kannst du natürlich auch weglassen, wenn es dir zu scharf sein sollte. Hm, besser geht’s nicht!

