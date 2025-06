Liebesgrüße aus Portugal: Port Tonic

Port Tonic, ein Getränk aus fruchtigem Portwein und spritzigem Tonic Water, wird mich wohl für immer an einen der schönsten Tage meines bisherigen Lebens erinnern: meine Hochzeit! Damit ich in Erinnerungen an diesen Moment schwelgen und ihn mit dir teilen kann, verrate ich dir gerne das Rezept für diesen einfachen, aber raffinierten Drink!

So machst du einen Port Tonic

Unsere Hochzeit fand mit der Familie und den liebsten Freunden in einem kleinen portugiesischen Restaurant statt. Zu essen gab es portugiesische Leckereien, die an spanische Tapas erinnerten, wie knusprige Stockfischbällchen, frittierte Sardinen oder köstliche Garnelen in Portweinsoße.

Auf der Getränkekarte stand neben Weinen und Bieren ein süffiger Port Tonic. Eine Kreation aus Portwein und Tonic Water, die uns der Besitzer des Restaurants beim Probeessen empfohlen hatte. Sie erinnerte uns spontan an die spanische Sangria oder Tinto de Verano. Beide Getränke sind Rotwein-Mixgetränke, ähnlich dem Port Tonic.

Der Port Tonic konnte an diesem Abend nicht nur uns, sondern auch unsere Hochzeitsgäste begeistern. Von meiner 18-jährigen Nichte bis zu meinem Großvater, der 96 Jahre alt ist, alle bestellten sie fleißig den leckeren Drink zum Anstoßen, aber auch später am Abend.

Portwein, oder „Porto“, wie ihn die Portugiesen nennen, stammt aus dem Douro-Tal im Norden Portugals, einer der ältesten geschützten Weinregionen der Welt. Seine Entwicklung geht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Da England aufgrund eines Handelskriegs mit Frankreich keinen französischen Wein mehr bekam, suchten die Briten Alternativen. So kamen sie nach Portugal, wo sie den kräftigen Rotwein des Douro-Tals entdeckten. Damit der Wein die lange Schiffsreise zurück nach England überstand, fügten kluge Winzer Branntwein hinzu. Der Wein wurde so konserviert und bekam die süße, vollmundige Note, die den Portwein bis heute charakterisiert.

Doch genug der Geschichte, zurück zu unserem Hochzeits-Drink. Fruchtiger, samtiger Portwein trifft beim Port Tonic auf die prickelnde Leichtigkeit von Tonic Water. Das Duo ist ein perfekt ausbalanciertes Geschmackserlebnis – die Süße und Würze des Portweins harmoniert wunderbar mit der leichten Bitterkeit des Tonic Waters. Ein Zweig Rosmarin und einige Zitronenscheiben sorgen für ein feines, aromatisches Finish.

Ob du ihn wie wir zum Anstoßen bei einem besonderen Anlass servierst oder als Alternative zu klassischen Longdrinks wählst, mit Port Tonic genießt du portugiesische Lebensfreude und Leichtigkeit! Also, Saúde!

Port Tonic Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Portwein online z.B. hier 🛒

400 ml Tonic Water

Eiswürfel

1 Bio-Zitrone

4 Rosmarinzweige Zubereitung Mische Portwein und Tonic in einer Karaffe.

Verteile Eiswürfel auf vier Gläser.

Gieße die Portwein-Tonic-Mischung über die Eiswürfel in die Gläser. Achte darauf, dass die Gläser gut gefüllt, aber nicht übervoll sind. Ein bisschen Platz für die Deko brauchen wir noch!

Wasche die Zitrone heiß ab und schneide sie ihn Scheiben.

Dekoriere den Port Tonic mit je einem Rosmarinzweig und einigen Zitronenscheiben.

