Saftige Kuchen in Miniformat: Pudding-Muffins

Starte mit der Zubereitung des Puddings. Gieße dafür die Milch in einen Topf und erhitze sie. Nimm vorher einige EL Milch ab und verrühre sie in einer kleinen Schüssel mit dem Puddingpulver und Zucker. Rühre den Pudding in die restliche Milch, sobald diese kocht. Lass den Pudding unter Rühren für etwa 3 Minuten köcheln, fülle ihn danach in eine Schüssel und decke ihn mit Frischhaltefolie ab, damit sich keine Haut auf ihm bildet.