Traum-Duo zum Frühstück: Pudding-Porridge

Kennst du diese Tage, an denen du dich nicht entscheiden kannst, ob du lieber gesund oder weniger gesund, dafür aber herrlich süß frühstücken möchtest? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Mit unserem Rezept für Pudding-Porridge bekommst du Dessert und Frühstück in einem. Cremiger Vanillepudding und sättigender Haferbrei vereinen sich zu einem Wohlfühl-Frühstück. So lecker!

Rezept für Pudding-Porridge

Auch wenn Puddingpulver und Haferflocken die Basis bilden, kümmerst du dich zunächst um die süße Komponente in deinem Haferfrei. Zerkleinere dafür zwei weiche Birnen. Wenn du diese gerade nicht zur Hand hast oder nicht so gerne Birnen isst, kannst du stattdessen auch eine Banane zerdrücken oder zwei kleine Äpfel klein schneiden.



Im zweiten Schritt gibst du das zerkleinerte Obst in einen Topf. Anschließend kommen Milch, Puddingpulver, Haferflocken und Chiasamen dazu. Dann heißt es: Herd an, Topf drauf und das Frühstück einmal aufkochen lassen. Ein Schneebesen ist hier dein bester Freund. Er sorgt dafür, dass sich keine Klümpchen im Pudding-Porridge bilden.



Und nun kommt der schwierigste Teil: warten! Während der Topf weiter auf dem Herd steht, dicken die Haferflocken und die Chiasamen ein und quellen auf. Nach und nach entsteht eine cremige, puddingartige Konsistenz. Falls dir das Pudding-Porridge zu fest wird, kannst du einfach einen Schuss Wasser oder Milch dazu geben – fertig!



Die Wartezeit kannst du prima überbrücken, indem du schon einmal die Dekoration für dein Frühstück vorbereitest. Frisches Obst wie Birne, Apfel, Banane oder ein paar Beeren passen wunderbar zu dem süßen Brei. Müsli, Nüsse und Saaten liefern reichlich Biss und gesunde Fette. Und mit einem Klecks Joghurt kommt noch eine gesunde und leckere Komponente dazu.



Nach rund 30 Minuten ist dein Pudding-Porridge bereit, dekoriert zu werden. Und dann kann das Schlemmen beginnen – lass dir dein süßes Frühstück schmecken!



Wir bei Leckerschmecker können gar nicht genug bekommen von leckerem Frühstücks-Brei. Aktuell essen wir ihn am liebsten mit frischen Erdbeeren und gebacken aus dem Ofen oder mit süßen Kirschen. Du liebst herzhaftes Porridge? Dann möchten wir dir unser saftiges Karotten-Porridge empfehlen.

Pudding-Porridge Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Wartezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 weiche Birnen

1 l Milch oder Pflanzendrink

1 Pck. Vanillepuddingpulver

70 g Haferflocken

1,5 EL Chiasamen gibt es online hier 🛒

1 TL Zimt

1 Prise Salz

Obst, Müsli, Joghurt und Nussmus nach Wahl Zubereitung Wasche die Birnen, schäle sie und drücke sie mit einer Gabel klein.

Gib das zerdrückte Obst zusammen mit Milch oder Pflanzendrink, Vanillepuddingpulver, Haferflocken und Chiasamen in einen Topf. Würze mit Zimt und einer Prise Salz.

Rühre mit einem Schneebesen gut um, damit sich das Puddingpulver ohne Klümpchen auflöst und lasse die Mischung unter ständigem Rühren einmal aufkochen.

Nimm den Topf vom Herd und lass ihn für mindestens 30 Minuten stehen. Rühre zwischendurch immer mal wieder um. Falls der Brei zu fest wird, rühre einfach noch einen Schuss Wasser ein.

Dekoriere dein Pudding-Porridge mit Obst, Müsli, Joghurt sowie Nussmus deiner Wahl und genieße es! Notizen Statt der Birnen kannst du auch eine Banane oder zwei kleine Äpfel als Obst für dein Pudding-Porridge nehmen.

