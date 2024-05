Vermische für die Puddingcreme die Pulvergelatine mit etwa 200 ml Milch und lass die Gelatine aufquellen. Gib die restliche Milch, die Butter, die Eigelbe, den Zucker, den Kakao mit Stärke sowie die kleingehackte Kuvertüre in einen Topf und erhitze alles unter ständigem Rühren. Wenn die Masse angedickt ist, füge die eingeweichte Gelatine hinzu. Lass die Masse etwas abkühlen und rühre sie dabei immer wieder um, damit sich keine Haut bildet.

Schäle die Bananen und schneide sie in möglichst gerade, ca. 4 cm lange Stücke. Drücke mit einem dicken Strohhalm von allen Stücken die Mitte aus.

